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بعد عام من اعتزالها.. ريهام سعيد تعود مجددا وتثير الجدل

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ريهام سعيد - صورة من حسابها في انستغرام
ريهام سعيد - صورة من حسابها في إنستغرام

بعد عام من اعتزالها.. ريهام سعيد تعود مجددا وتثير الجدل

دبي - العربية.نت

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بعد مرور عام على قرار اعتزالها، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عودتها للإعلام من جديد.

رسالة صادمة من ريهام سعيد: قربت أموت.. ولن أسامح هؤلاء! مصر رسالة صادمة من ريهام سعيد: قربت أموت.. ولن أسامح هؤلاء!

وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "بعد تفكير عميق وبعد مرور سنة كاملة من قرار الاعتزال، أعلن عودتي للإعلام بإذن الله، وما توفيقي إلا بالله أرجو الدعاء".

كما أثار إعلان ريهام سعيد الكثير من الجدل، فقد اعتبر بعض نشطاء السوشيال ميديا أن ذلك كان متوقعاً، كونها تبحث دائماً على "الترند"، فيما رحب آخرون بعودتها.

وكانت المذيعة المصرية أعلنت العام الماضي اعتزالها العمل الإعلامي بشكل نهائي وتفرغها للتمثيل، بعد أن طلبت من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، أن يساعدها في ذلك.

منشور ريهام سعيد
منشور ريهام سعيد

كما أثارت الإعلامية المصرية، مؤخرا، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور عبر صفحتها، أعلنت فيه أنها ستبتعد عن السوشيال ميديا بسبب شعورها "أنها ستموت قريبا".

يذكر أن المذيعة المصرية كانت أعلنت في يوليو 2021، اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة على أعمالها الفنية كممثلة، وذلك بعدما تعرضت لمشكلات كثيرة بسبب برامجها، وصدرت أحكام قضائية عديدة ضدها بعد أن تم إيقاف برنامجها "صبايا الخير" أكثر من مرة.

أتى ذلك، بعد أن لاقت نهاية العام الماضي غضبا كبيرا، بسبب حلقة من "صبايا الخير" بعد توقف دام عامين، تطرقت إلى "صيد الحيوانات" وتضمنت ضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل.

ريهام سعيد
ريهام سعيد

تحريض ضد الأطفال

وسبق أن أوقف برنامجها لمدة عام في أغسطس 2019، بعد تهكمها على أصحاب السمنة والأوزان الزائدة.

كما صدر حكم قبل 3 أعوام ضدها في قضية التحريض على اختطاف أطفال، خلال عرض حلقة من برنامجها عن الظاهرة قام معدو البرنامج خلالها بالاتفاق مع آخرين على خطف أطفال.

وقبلها بعامين قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس الإعلامية 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها بالسب والقذف في حق ما عرف إعلاميا في مصر بـ"فتاة المول".

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