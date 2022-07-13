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لمّحت إلى عمرو دياب.. دينا الشربيني: "لم أخطفه من زوجته"

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عمرو دياب ودينا الشربيني - صورة أرشيفية

لمّحت إلى عمرو دياب.. دينا الشربيني: "لم أخطفه من زوجته"

دبي - العربية.نت

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كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، أسرارا جديدة عن حياتها الشخصية والعاطفية، كما تطرقت لعلاقتها مع عمرو دياب دون الإشارة إليه بشكل مباشر.

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وقالت النجمة في مقابلة مع برنامج ABtalks على "يوتيوب"، أمس الثلاثاء، إنها وقعت في الحب مرتين فقط في حياتها، وتحاول التعلم من أخطائها من علاقاتها، مشيرة إلى أن هناك لحظات لا تستطيع نسيانها في علاقاتها لأنها كانت لحظات جميلة وصادقة، وأكدت أن ميزات الحب الذي تفضله هو الحنان والأمان والثقة.

كما قالت إنها واجهت اتهامات من البعض بخطفه من زوجته، وواجهت ضغوطا من المقربين منها من أجل الرد على هذه الشائعات، ولكنها كانت ترفض لأنها لم تفعل شيئا خاطئا، مشيرة إلى أن الحديث عن ذلك هو حديث عن حياة آخرين.

عمرو دياب وابنته نور بجانب دينا الشربيني - صورة أرشيفية
عمرو دياب وابنته نور بجانب دينا الشربيني - صورة أرشيفية

وكشفت أنها ظلت تعاني من هذه الشائعة لمدة عامين، ولكن الحقيقة أنه كان منفصلا عن زوجته منذ سنوات قبل علاقتهما، مؤكدة أنها على علاقة صداقة مع الطرف الآخر في القصة.

وأضافت دينا الشربيني أن الجميع عرف الحقيقة بعد انتهاء علاقتها العاطفية الأخيرة، ومازالت علاقتها مستمرة مع السيدة التي اتهمت أنها خطفت زوجها، وكانت تضحك معها على هذه الشائعات، مشيرة إلى أن البعض كرهها بسبب هذا الأمر، ولكنها ترفض التعليق أو التوضيح لأنها تريد التركيز في حياتها، وكذلك لأنها لا تريد أن تتدخل في الحياة الشخصية للآخرين.

يذكر أن الثنائي ارتبط بعلاقة حيّرت الجميع طيلة السنوات الماضية، البعض تحدث عن ارتباط، والبعض الآخر تحدث عن زواج دون الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن دينا الشربيني خرجت في أبريل الماضي لتؤكد انفصالها عن "الهضبة" في مقابلة تلفزيونية.

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