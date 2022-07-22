شيرين تصعّد ضد حسام حبيب.. اتهامات بالنصب والسرقة

في تصعيد من شيرين عبد الوهاب، تقدم محامي الفنانة المصرية، ياسر قنطوش، ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، ضد طليقها حسام حبيب.

وحمل البلاغ 32068 اتهامات ضد حبيب بالنصب وسرقة سيارة قيمتها أكثر من 3ملايين جنيه. وكشف أن الفنانة وخلال ارتباطها بعلاقة زواج شرعي مع حبيب، طلبت منه شراء سيارة فارهة كي تستخدمها بصفة شخصية، وأوكلته باتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من معرض خاص.

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كما اتفقت مع المعرض على سعر 3 ملايين و250 ألف جنيه، على أن تحوله من حسابها الشخصي في البنك الأهلي المصري، فرع ستار مول، إلى حساب المعرض بالبنك.

رفض وماطل

غير أن شيرين فوجئت عقب تحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض بقيام حبيب بتسلم أوراق السيارة وهي مرسيدس واستخراج الرخصة باسمه ونقل ملكيتها له. وعندما حاولت معرفة السبب أقنعها حبيب أنهما شخص واحد كونهما متزوجين، إلا أنها لم تلتفت لذلك وطالبته بسداد ثمن السيارة من ماله الخاص أو نقل الملكية لها.

وبعد نشوب الخلافات بين الطرفين مؤخراً واستحال استمرار الزواج بينهما، اتفقا على الطلاق، فطلبت منه شيرين نقل ملكية السيارة لها أو سداد ثمنها، إلا أنه رفض وماطل، ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقاً.

إلى ذلك شددت شيرين في البلاغ على أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من جانب طليقها، مطالبة بمنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات فيما حدث.

مفاجآت عديدة

يذكر أن الفنانة كانت فجرت قبل أيام مفاجآت عديدة حول علاقتها بحبيب، من بينها أنها كذبت على جمهورها بعد ظهورها حليقة الرأس، وكشفت أنه قام بحلق شعرها بعد مشاجرة كبيرة بينهما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية أن حبيب كان يستغلها مادياً، حيث كانت تنفق عليه وعلى أسرته، كما قامت بشراء عدد من الأغنيات له باسمها لتوفر فرص عمل له، حتى توهم ابنتيها بأنها لا تنفق عليه.

حبيب يرد

إلى ذلك اعتذرت شيرين لجمهورها على كذبها في الفترة الماضية، قائلة إنها كانت تحاول تجميل صورة طليقها، كاشفة أنه عاطل عن العمل وحاول تدميرها نفسياً وإفساد نجاحاتها.

في المقابل رد حبيب على هذه التصريحات عبر تسجيل صوتي لصالح أحد البرامج التلفزيونية، قائلاً إنه سيتخذ إجراء قانونياً ضد شيرين، وسيكشف عن مستندات ووثائق تؤكد كذب اتهاماتها.