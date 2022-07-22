"مسامح كل الناس".. ممثل مصري مثير للجدل يعلن توبته

فاجأ الفنان المصري المثير للجدل، أحمد فلوكس، جمهوره برسالة يعلن فيها توبته واعتزاله الفن.
وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" قائلا: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجيا مغفرته، وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم".
كما تابع: "أرجو من أي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفر لي. مسامح كل الناس ولا أريد شيئا من أحد".
وقال أيضاً "أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم".
يذكر أن الفنان أحمد فلوكس أثار الجدل في الفترة الأخيرة بعدما أثار عدة أزمات مع بعض الفنانين كان دافعها الرفض لتصريحاتهم التي وجدها منفتحة ولا تناسب من وجهة نظره تقاليد المجتمع المصري.
هذا وكانت آخر أعمال فلوكس على شاشة السينما فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، ومن إخراج شريف عرفة.
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