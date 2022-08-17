.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عن 92 عاماً

  • الخط
انطوانيت نجيب 2
الممثلة انطوانيت نجيب

وفاة الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عن 92 عاماً

بدأت حياتها الفنية في أواخر ستينيات القرن العشرين واشتُهرت لاحقاً بأدوار الأم في الدراما السورية، وساهمت في نجاح مسلسلات وصل صداها إلى كل العالم العربي

دمشق - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

توفيت الممثلة السورية البارزة انطوانيت نجيب، اليوم الأربعاء، عن 92 عاماً، بعد مسيرة طويلة شاركت خلالها بعشرات المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وفق ما أفادت نقابة الفنانين.

ونعت صفحة نقابة الفنانين، فرع دمشق "رحيل الزميلة القديرة أنطوانيت نجيب"، وشارك عدد كبير من الممثلين والمؤثرين على الشبكات الاجتماعية الخبر مع عبارات التعزية.

وبدأت نجيب حياتها الفنية في أواخر ستينيات القرن العشرين، واشتُهرت لاحقاً بأدوار الأم في الدراما السورية، وساهمت في نجاح مسلسلات وصل صداها إلى كل العالم العربي، مثل مسلسلات "صح النوم" من بطولة الممثل السوري دريد لحام في مطلع السبعينات، و"الفصول الأربعة" نهاية القرن الفائت، و"مرايا" من بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.

انطوانيت نجيب في بداياتها
انطوانيت نجيب في بداياتها

وقدمت نجيب خلال مسيرتها الفنية الطويلة، عشرات الأعمال الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح.

ومن بين المسلسلات المعروفة التي شاركت فيها "حمام القيشاني" و"أوراق خريفية" و"عائلتي وأنا" و"دنيا" و"الخوالي".

كما كان لها حضور قوي في الأعمال المسرحية خلال القرن الماضي، مع أعمال بينها "حط بالخرج" و"الأشجار تموت واقفة" و"سراديب الصنايعية".

انطوانيت نجيب
انطوانيت نجيب
بعد غياب 10 سنوات.. ملك الراي يطل بألبوم جديد ثقافة وفن بعد غياب 10 سنوات.. ملك الراي يطل بألبوم جديد

ونعاها المخرج السوري محمّد زهير رجب عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً "رحلت حبيبة الكل، القلب الطيب المحب".

وتعرّضت نجيب لوعكات صحيّة عدة خلال الفترات الماضية، دخلت على إثرها قسم العناية المركزة، وتراجعت حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات غسيل كلى دورية.

وتنحدرُ نجيب من مدينة درعا في جنوب سوريا، وهي من أكبر الممثلات السوريات سنّاً، واسمها الكامل انطوانيت نجيب البالوغ، وزوجها الفنان الراحل يوسف شويري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد إصابتها بالسرطان.. استقبال حار للمطربة السودانية منى مجدي على المسرح بعد إصابتها بالسرطان.. استقبال حار للمطربة السودانية منى مجدي على المسرح
اكتشف المزيد