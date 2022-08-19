حلمي بكر يقسو على دوللي شاهين: "دي جريمة"

شن الموسيقار المصري، حلمي بكر، انتقاداً لاذعاً على الفنانة دوللي شاهين، عقب طرحها أغنية جديدة بعنوان "ننه هو"، قائلا: "دي كارثة وجريمة، الحكاية زادت عن حدها وبقت بايخة".

كما اعتبر أن عدم تفعيل القانون من نقابة المهن الموسيقية أو وزارة الثقافة أو وزارة السياحة أو الرقابة سيزيد من انتشار الجرائم، وفق وصفه.

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"نوعية رخيصة من الغناء"

إلى ذلك، تساءل في تصريحات إعلامية مساء أمس :"مين سمح لها تفتح استوديو؟ الناس اللي بدّافع عن الأغاني دي مفروض يتكسفوا على دمهم إنما هما مغيبين، دي نوعية رخيصة من الغناء".

وأبدى امتعاضه من انتشار هذا النوع من الفن، قائلاً "هذه الأغاني التي تحتوي على كلمات خادشة ستأكل الأخضر واليابس".

وتابع قائلاً: "مؤدو المهرجانات سرقوا أوبريت الحلم العربي وحطوا عليه كلام رخيص، والنقابة والمصنفات والجهات الرقابية معملتش حاجة ضدهم".

"ننه هو"

وكانت شاهين طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها "ننه هو"، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثيرة حالة من الجدل؛ بتصدّرها التريند، وتحقيق مليون مشاهدة.

والأغنية من كلمات دوللي، في أولى تجاربها في كتابة الأغاني، بالتعاون مع الشاعر الغنائي خالد حمزاوي، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز.