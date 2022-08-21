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جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفلان بزواجهما للمرة الثانية في شهر

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من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
صورة من زفاف جنيفر لوبيز وبن أفليك نشرها موقع "نيويورك بوست"

جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفلان بزواجهما للمرة الثانية في شهر

تزوج النجمان في لاس فيغاس في منتصف يوليو، لكنهما احتفلا بزواجهما مجدداً السبت أمام الأصدقاء والعائلة في مجمع يملكه أفليك في ولاية جورجيا

واشنطن – فرانس برس

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احتفل النجمان جنيفر لوبيز وبن أفليك، السبت، بزفافهما للمرة الثانية خلال شهر، داخل دارة فخمة يملكها نجم فيلم "غودويل هانتينغ"، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست

وتزوج النجمان في لاس فيغاس في منتصف يوليو الماضي، لكنهما كرّسا زواجهما رسمياً مجدداً السبت، هذه المرة أمام الأصدقاء والعائلة في مجمع يملكه أفليك بمساحة تبلغ 35 هكتارا على الواجهة البحرية في ولاية جورجيا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وذكرت مجلة "بيبل" أن من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الاحتفالات التي استمرت ثلاثة أيام، مات ديمون صديق أفليك، والمخرج كيفن سميث.

من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست

وارتدى الضيوف ملابس بيضاء بالكامل، بينما ارتدت لوبيز فستاناً من تصميم رالف لورين مصنوعاً في إيطاليا، بحسب قناة "فوكس نيوز".

وقد نشر موقع "نيويورك بوست" بعض الصور التي تم التقاطها من الجو لمكان الحفل ويظهر فيه الزوجان وعدد من المدعوين.

من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست

وكانت لوبيز، وهي أيضاً سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في أبريل الماضي خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.

والتقت جينيفر لوبيز ببن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم "جيلي"، وقد تابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقرراً في 2003 قبل إعلان انفصالهما العام 2004.

من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
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وتحدّثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة "بيبول" في فبراير الماضي قائلةً "إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية".

وأصبح النجمان "لا ينفصلان" منذ ارتباطهما مجدداً واشتريا منزلاً في بيفرلي هيلز كما أفاد موقع "تي إم زي".

وتزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات في السابق، وكان المغني مارك أنطوني من أشهر أزواجها وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه.

أما أفليك فكان متزوجاً من الممثلة جينيفر غارنر التي أنجب منها فايوليت وسيرافينا وسامويل.

من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
  • من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
  • من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
  • من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
  • من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
  • من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
  • من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
6 صور
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
من زواج جينيفر لوبيز وبن افليك نقلاً عن نيويورك بوست
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