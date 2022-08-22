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جديد النقاش الموهوب.. مطرب يتحدث عن تقديمه للساحة الفنية

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أحمد سالم
أحمد سالم

جديد النقاش الموهوب.. مطرب يتحدث عن تقديمه للساحة الفنية

المطرب المصري رامي جمال نشر فيديو شرح فيه الأسباب التي دفعته لمساعدة الشاب الموهوب احمد سالم

القاهرة- أحمد الريدي

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لم تمض ساعات على طرح الفيديو الخاص بالشاب المصري أحمد سالم، حتى بات حديث الجميع في مصر، لدرجة دفعت المطرب المصري رامي جمال للبحث عنه ومساعدته وتقديمه للساحة الفنية.

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، في ظل الجدل الكبير الذي أحدثه الشاب الذي يعمل في مجال النقاشة، وكان يقدم الفيديو كنوع من أنواع الهواية فقط، ولم يحلم بما جرى من ردة فعل.

العامل المصري أحمد سالم (من الفيديو المنتشر)
العامل المصري أحمد سالم (من الفيديو المنتشر)

المطرب المصري رامي جمال قرر أن ينشر فيديو جديد يفسر فيه موقفه، ويرد على اتهام ورده من البعض، ويشرح الأسباب التي دفعته كي يساعد هذا الشاب.

جمال أكد أن الشاب سالم يمتلك قبول كبير لدى الجمهور، والموهبة التي يتميز بها لا يجدها هو في أي شخص، كما أن استقبال الجمهور له هو أمر لا يجده كل يوم.

وأوضح المطرب المصري أنه سعيد بأن الطرب الأصيل يجد هذه الاستجابة من الجمهور، وفيما يخص شكر البعض له على مساعدته للشاب.

وذكر جمال أنه يساعد نفسه في المقام الأول كمطرب وكملحن، خاصة وأن الوسط الفني حينما يتواجد فيه شخص مثل هذا الشاب سيكون دافعا للارتقاء بالذوق العام.

وأوضح جمال أنه تربى على أن الفرصة تأتي من الله في المقام الأول، لذلك هو يحاول مساندة الشاب في مشواره، وهو أمر يجعله في منتهى السعادة.

وردا على البعض الذين اتهموه بمساندة الشاب فقط من أجل الشهرة، أفاد المطرب المصري أن هذه ليست أخلاقه أو تربيته أو شخصيته، كما أنه شاهد فيديو أحمد سالم، وعلق عليه قبل أن ينتشر بشكل كبير للغاية.

لكن جمال التمس العذر لمن اتهمه بهذا الأمر، خاصة وأن عددا منهم لديه الموهبة ويسعى للحصول على الفرصة، وهو ما دفع المطرب للتأكيد على أن الفرصة ستأتي للجميع، ومثلما جعله الله سببا لمساندة سالم، سيكون هناك من يساند البقية.

وضرب جمال المثال بالشاب نفسه، الذي قام بتصوير الفيديو دون أن يعلم أنه سينتشر بهذا الشكل الهائل، ولم يقم بالتوجه للاستديوهات من أجل البحث عن فرصة، والمفارقة أن الفيديو لم ينتشر سوى بعد عام ونصف من تصويره.

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ووجه المطرب المصري نصيحته لشباب الموهوبين بأن الفرصة ستأتي للجميع، وفي حال نجحت التجربة الخاصة بالشاب المصري، سيكون الأمر دافعا له من أجل مساعدة غيره.

وفي نهاية حديثه، طلب من الشاب سالم أن يتوقف عن الظهور في البرامج، حيث نصحه قائلا "كفاية برامج يا أحمد.. كفاية لحد ما نخلص الأغاني لو سمحت".

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