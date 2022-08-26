بعد غياب لـ6 سنوات.. بريتني تصدر "دويتو" مع التون جون

عاودت المغنية الأميركية بريتني سبيرز الظهور اليوم الجمعة بإطلاق أغنية ثنائية "دويتو" مع إلتون جون، في أول عمل جديد لها منذ ست سنوات وبعد انتهاء الوصاية عليها العام الماضي والتي استمرت 13 عاماً.

كانت سبيرز (40 عاماً) تروج لأغنية "هولد مي كلوزر" وهي إعادة صناعة لأغنية إلتون جون "تايني دانسر" التي صدرت في عام 1971.

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وكتبت سبيرز في تغريدة هذا الأسبوع: "أول أغنية لي منذ ست سنوات. إنه لأمر رائع حقاً أن أغني مع أحد أكثر الرجال كلاسيكية في عصرنا.. تغمرني السعادة.. إنه أمر عظيم بالنسبة لي!!!".

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!! — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

وانتهت في نوفمبر الماضي الوصاية القانونية التي سيطرت على حياة سبيرز وشؤونها المالية لمدة 13 عاماً.

ونالت المغنية الأميركية شهرتها عندما حققت أغنيتها "بيبي وان مور تايم" نجاحاً كبيراً في عام 1998. وفي عام 2008، فرضت المحكمة عليها وصاية من والدها جيمي سبيرز.

وقال الأب مراراً إن هدفه الوحيد كان مساعدة ابنته على إعادة تأهيل حياتها المهنية.

وأشارت سبيرز في ديسمبر الماضي إلى أنها ليست مستعدة بعد للعودة إلى صناعة الموسيقى. وكان آخر ألبوم غنائي لها يتم تسجيله في الاستوديو هو "غلوري" عام 2016.

وجاء في بيان صحفي بخصوص أغنية "هولد مي كلوزر"، أن النجمين بريتني سبيرز وإلتون جون التقيا أول مرة في عام 2014. وعبّرت سبيرز على تويتر بعد ذلك بعام عن إعجابها بأغنية "تايني دانسر"، مما أثار فكرة التعاون بينهما.