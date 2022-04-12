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بعد أن حرمها أبوها من الإنجاب لسنوات.. بريتني سبيرز متزوجة وحامل

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Britney Spears and Sam Asghari pose at the premiere of Once Upon a Time In Hollywood in Los Angeles, California, U.S., July 22, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni
بريتني سبيرز وسام أصغري خلال مشاركتهما في حفل في لوس أنجلوس في 2019

بعد أن حرمها أبوها من الإنجاب لسنوات.. بريتني سبيرز متزوجة وحامل

كانت نجمة البوب قد شَكَت في يونيو 2021 في محكمة تنظر قضية وصاية والدها عليها أنها مُنعت من الزواج مجدداً وإنجاب المزيد من الأطفال

العربية.نت

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أعلنت المغنية بريتني سبيرز أنها حامل بطفلها الثالث، وذلك في منشور على إنستغرام، أمس الاثنين.

ولم تكشف سبيرز (40 عاماً) عن حملها فحسب، وإنما بدا أنها تعلن أيضاً أنها تزوجت من خطيبها سام أصغري (28 عاماً)، واصفة إياه في المنشور بأنه "زوجها".

ووصفت سبيرز كيف لاحظت تغيرات في حجم بطنها لتظن في بادئ الأمر أنها زيادة في الوزن. وكتبت تقول: "لذا خضعت لاختبار حمل.. ويا للروعة.. أنا حامل".

سام أصغري
سام أصغري

كما استرجعت نجمة البوب كيف عانت من الاكتئاب خلال حمل سابق، وكيف تشعر الآن أن بوسع النساء التحدث بصراحة عن صحتهن النفسية خلال الحمل.

وكتبت: "هذه المرة سأمارس اليوغا كل اليوم!!! لنشر الكثير من الفرح والحب".

بريتني مع ابنيها في حفل في كاليفورنيا في 2013
بريتني مع ابنيها في حفل في كاليفورنيا في 2013
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وكانت سبيرز شَكَت في يونيو 2021 في محكمة تنظر قضية وصاية والدها عليها أنها مُنعت من الزواج مجدداً وإنجاب المزيد من الأطفال.

وفي نوفمبر 2021، أنهى قاض وصاية دامت 13 عاماً على المغنية ومكّنت والدها جيمي سبيرز من التحكم في حياتها الخاصة وثروتها البالغة 60 مليون دولار.

ولدى سبيرز ولدان، شون بريستون (16 عاماً) وجايدن جيمز (15 عاماً) من زواجها السابق من كيفين فيدرلاين.

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