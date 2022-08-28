أول تعليق لوالد جورج الراسي القتيل: الله أعطى والله أخذ

لا يزال لبنان تحت تأثير صدمة وفاة الفنان الشاب جورج الراسي بحادث سير عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا في شرق لبنان فجر أمس السبت، خلال عودته من دمشق بعد إحيائه حفلة غنائية برفقة مديرة أعماله زينة مرعبي التي توفيت معه.

وفي حين خُتم التحقيق بالحادثة وتبيّن بحسب تقرير الطبيب الشرعي بعد الكشف على الجثة وجود كسور في القفص الصدري والرأس بسبب قوة الاصطدام بالحاجز الوسطي على الطريق الحدودية، توالت ردود الأفعال من فنانين ولبنانيين الشاجبة لغياب معايير السلامة العامة من إشارات ضوئية وعلامات فوسفورية على الحدود اللبنانية السورية.

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وكان لافتاً في الإطار، إعلان محامي عائلة الراسي المحامي أشرف الموسوي، أمس أن العائلة في صدد تقديم شكوى أمام القضاءين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع.

إلا أن وكيلة العائلة، المحامية كارول الراسي، أوضحت لـ"العربية.نت" "أن عائلة الراسي ليست في صدد رفع دعوى الآن ضد الدولة ومتعهّد طريق المصنع".

"الله عطاني والله أخد"

ونقلت عن والد الفنان جورج قوله أثناء سؤاله عن رأيه في رفع تلك الدعوى، "الله عطاني والله أخد"، في إشارة إلى أن الحادث قضاء وقدر.

في حين أكد مؤسس جمعية "يازا" التي تعنى بسلامة الطرق وحوادث السير، المحامي زياد عقل "أن تقصير الدولة "موصوف" في شأن السلامة المرورية على طريق المصنع، والجمعية ستتواصل مع عائلة الراسي لدعم توجّههم في حال قرروا رفع دعوى ضد الدولة اللبنانية والمتعهّد".



"حزام الأمان أنقذ حياتي"

ومع أن الحادث المأساوي شكّل مناسبة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد السلطة الحاكمة على تقاعسها في صيانة الطرقات التي تغيب عنها أبسط مقوّمات السلامة العامة، كان لافتاً استرجاع مستخدمين لمقطع فيديو ترويجيّ للقاء توعويّ للفنان الشاب هدفه نشر ثقافة السلامة المروريّة، ويعود إلى العام 2016، جمع "اليازا" والراسي الذي قال ذات مرّة إنّه "من هواة السرعة"، وأن "حزام الأمان" أنقذ حياته مراراً".

شارك بحملات توعية

وفي الإطار، قال مؤسس "يازا"، لـ"العربية.نت" "إن المغني الراحل أعد عملاً فنياً بالتعاون مع الجمعية من خلال فيديو كليب لأغنيته الشهيرة "إنت الحب"، وشارك بنشاطات عديدة لتوعية الشباب من مخاطر السرعة المرورية".

يبدو ان خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في الماساة التي وقعت فجر اليوم وادت الى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي pic.twitter.com/XmujTvKXo5 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) August 27, 2022

والمفارقة الأكبر أن فيديو كليب تلك الأغنية تضمّن مشهداً لارتطام سيارة الراسي بالحائط، وهي لحظة تُحاكي بشكل فعلي ما تعرّض له الفنان الشاب، فجر أمس.

ونشرت "اليازا" فيديو من مكان الحادث، علّقت عليه "يبدو أنّ خللاً كبيراً في غياب الحماية على الفاصل الوسطيّ كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم".

200 ضحية في 2022

إلى ذلك، كشف عقل "أن خلال شهر يوليو/تموز الفائت سقط 40 ضحية و210 جرحى على طرقات لبنان، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بحركة السير "الخجولة" نتيجة إرتفاع أسعار البنزين".

كما أشار إلى "أن ارتفاع ضحايا حوادث السير سببه عدم تطبيق قانون السير وتوقّف المعاينة الميكانيكية وتعطّل إشارات السير في معظم الطرقات، بالإضافة إلى غياب الصيانة للطرقات الرئيسية".

يذكر أن "اليازا" كانت نشرت مؤخراً إحصاءات تُشير إلى سقوط 200 ضحية على طرقات لبنان خلال العام 2022، منها فقط 30 ضحية و158 جريحاً خلال 129 حادث سير في شهر أغسطس/آب الجاري.