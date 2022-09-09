بعد التنمر على ميرفت أمين.. فنان مصري يتخذ قرارا هاما 

حالة جدل كبيرة أحدثها الظهور الأخير للفنانة المصرية ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، بعد أن تم تداول صورة لها بكثافة كبيرة، وعلق عدد كبير من المتابعين على تقدمها في العمر.

تلك الحالة لم يكن صداها عند الجمهور فقط، بل وصل إلى زملائها في الوسط الفني، ومن بينهم من اتخذ قرارا بناء على هذا الموقف، حيث أعلن الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن قرار اتخذه بسبب ما جرى.

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وأكد الفنان المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين دون مراعاة لمناسبة الظهور ولعوامل الزمن التي لن يفلت منها أحد.

اتخذ قرارا نهائي بألا يظهر بالعكاز في المناسبات العامة، خاصة وأنه صار يستعمل العكاز بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وكادت أن تتسبب في ابتعاده للمرة الثانية عن التمثيل بشكل نهائي.

ردة فعل توفيق عبد الحميد تأتي بعد الجدل الكبير الذي أثير حول ميرفت أمين، لدرجة دفعتها للخروج في مداخلة هاتفية من أجل الرد والتأكيد على أنها كانت في عزاء، وليس مطلوبا منها أن تذهب إلى العزاء في حالة تزين ووضع للماكياج.

وأعربت عن اندهاشها من تصيد الجمهور لها عبر السوشيال ميديا، في ظل ما يقولونه عن وفاتها أحيانا، وعن زواجها في أحيان أخرى، دون مراعاة لأي أمر.