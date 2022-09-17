شاهد الفنانة سماح أنور: لم أشرب المياه منذ 17 عاما

في تصريح غريب، قالت الفنانة المصرية سماح أنور، إنها لا تشرب المياه بسبب احتوائها على لون ورائحة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر": "لما باخد بق ميّه جسمي بيضايق وبطني توجعني".

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نظام غذائي غريب

كما أشارت إلى أن نظامها الغذائي قد يعترض عليه الكثير من الأطباء، كاشفة أنها لم تشرب المياه منذ 17 سنة.

وتابعت أنه ليس بالضرورة شرب المياه بشكل مباشر، لافتة إلى "أنا بأكل المياه كتير.. وده من خلال الفواكه والخضروات والمشروبات الغازية والنسكافيه والقهوة.. جسمي بياخد الكمية اللي محتاجها من خلالها".

شائعة سمير صبري

أما عن الشائعة التي طالتها ونجلها بعد وفاة الفنان سمير صبري، قالت: "لا أريد التحدث عن أي شيء متعلق بحياتها الشخصية".

وأوضحت "بحس إن الكلام في حياتي الشخصية عيب ودي قلة قيمة، لأن أنا سمعت الكلام ده في البيت، وبحس إنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، هل هتنفعك المعلومة دي في حياتك أو هتنفعك في حاجة أنا مش عايزة أرد علشان دي حاجة تخصني، وعيب أوي إن حد يسأل حد عن حاجة شخصية".

يشار إلى أن الماكيير المصري محمد عشوب كان قد قال إن للراحل سمير صبري ابنا ثانيا أنجبه من فنانة مصرية معروفة، ما آثار الجدل في حينه وفتح الباب للتخمين حول هوية الفنانة.

قصة حب

البعض استرجع قصة الحب التي جمعت الراحل بزميلته سماح أنور، تلك الفنانة التي ظهرت قبل سنوات لتعلن وجود ابن لها، ليستند البعض إلى هذه القصة ويحاول الربط بين زيجة لم تكتمل كادت تجمع سمير صبري بسماح أنور، وبين تواجد ابن لها.

لكن الأمر ردت عليه سماح أنور قبل سنوات، من خلال لقاء تلفزيوني ظهرت فيه بصحبة الإعلامي المصري عمرو الليثي، والذي سألها عن ابنها.

رد سماح أنور أكدت فيه أنها تزوجت مرة واحدة، والزوج هو والد ابنها "أدهم" واسمه "عاطف فوزي"، وكانت هناك قصة حب تجمعهما، لكنه توفي حينما كان ابنها بعمر العامين.