لطيفة عن منع ميريام لحفلها: لا أرد على المسيئين

بعد زج اسمها في تداعيات الخلاف بين الفنان اللبناني فارس كرم، ومواطنته الفنانة ميريام فارس، كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن تفاصيل مكالمة هاتفية تخص الموضوع.

وقالت لطيفة في تصريح صحافي، إن الفنان فارس كرم تواصل معها للاعتذار عن زجّ اسمها بالخلاف الذي مازال مستمراً بينه وبين ميريام فارس.

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لست طرفاً

وأكدت أنها ليست طرفاً بما جرى لأنها لا تعلم تفاصيل المشكلة كاملة.

وعن سؤالها حول موقفها من ميريام فارس التي قيل إنها كانت وراء استبعادها من حفل بالسعودية، باللهجة المصرية: "حطاها بدماغها"، أجابت بأنها لا تملك أي معلومات عن الموضوع، مشددة على أنها لا تعارض إحياء حفلة مع أي فنان، ومن عادتها عدم الرد على الإساءة.

وأكدت أن ما من أحد يستطيع منعها من إحياء حفلة في أي مكان.

يذكر أن الفنان اللبناني فارس كرم، كان وجه رسالة للفنانة ​لطيفة التونسية​ مليئة بالتقدير والحب بعد أزمته مع ميريام فارس.

وكتب في تغريدة عبر صفحته على تويتر، قبل أيام: "انتِ فنانة كبيرة وانتِ حبيبة قلبي وغالية عليا وأنا بكبر بس يكون اسمي حدّ اسمِك ومع تاريخِك اللي بشرّفني وانت بتعرفي كتير منيح مدى تقديري واحترامي لإلك".

بدورها، ردت صاحبة "بحب في غرامك"، وكتبت: "أنا بحبك جداااااا وبحترمك جدا ربنا يوفقك في حياتك ويحفظ لك أهلك وينجحك في شغلك يا حبيبي"، مرفقة بإيموجي قلب أحمر.

أزمة تصريحات لم تنتهِ

جاءت هذة التغريدة بعد أيام قليلة من أزمة تصريحات نارية بين فارس كرم وميريام فارس، فقد كشف صاحب "اللي بتقصر تنورة"، أن صاحبة "أنا والشوق" رفضت غناء الفنانة التونسية لطيفة في حفلة مشتركة لهما خلال موسم جدة.

وقال كرم: "تيّست ما بدها لطيفة بدها تشيل لطيفة وأنا ما أخدت ولا عطيت..".

وبدأت القصة من صورة إعلان لحفل سيضم الاثنين في "موسم جدة"، اعترض كرم عليها بعد أن ظهر بحجم أصغر من ميريام، ما اضطره للانسحاب، إلى أن قررت الشركة المنتجة تأجيل الحدث.

وعند سؤال فارس عن كلام ميريام بأن لا داعي للأزمة، وأن السبب لا يستدعي ذلك، أجاب واصفاً إياها باللهجة اللبنانية بـ"النفسية المحمضة"، وفق تعبيره.

وما زاد الطين بلّة، جواب صاحبة "أنا والشوق"، على صحافي طلب منها تعليقاً على الأزمة، فردت بأنها تفاجأت بالأمر، خصوصاً أنها هي من رشّحت فارس كرم ليشاركها الحفل.

فرد فارس مجدداً بتغريدة عبر تويتر، جاء بين كلامه: "اللي استحوا ماتوا"، في إشارة منه إلى أن تاريخه الفني ليس بحاجة لمن يرشّحه لحفلات، مؤكداً أن الفنانة كانت تسارع في الماضي لالتقاط صور معه، قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل".

اللجوء للقضاء

بدورها، هددت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، مواطنها وزميلها في الغناء الفنان فارس كرم باللجوء إلى القضاء بسبب ما اعتبرتها "إهانات" وجهها لها الأخير عبر حسابه في تويتر.

يذكر أن جدلاً واسعاً دار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أزمة فارس كرم وميريام فارس، وسط مطالبات الجمهور بإنهائها وعدم خروج مثل هذه الأمور إلى العلن أو عبر السوشيال ميديا.