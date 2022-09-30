وفاء مكي: رفضت العمل مع محمد رمضان.. أنا فتاة أحلام جيل

كشفت الفنانة المصرية، وفاء مكي، عن رفضها المشاركة في فيلم "على الزيرو" من بطولة نيللي كريم ومحمد رمضان.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة MBC مصر، أنها رفضت المشاركة في الفيلم بسبب ضعف المقابل المادي مقارنة مع تاريخها الفني.

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كما قالت: "كلمني مدير الإنتاج، وكان المفروض شغلي كله في المطار مع صلاح عبد الله، قلت له نتكلم والحاجات دي"، في إشارة منها إلى التفاوض على الأجر.

"ابني محتاج ياكل ويتعلم"

وأضافت: "أنا عملت اسمي، ودلوقتي ظروف الحياة محتاجة أشتغل، ابني محتاج ياكل ويتعلم ويصرف، بس اعتذرت"، مشيرة إلى أن"كل شيء نصيب في النهاية، هنزل أشتغل يبقى لازم موركيش حاجة، وعشان تضحي بالحاجة دي يبقى لازم تستاهل، وفي النهاية نصيب".

"فتاة أحلام جيل كامل"

خلال اللقاء، كشفت عن أحد أسرار حياتها قائلة إنها كانت "في وقت من الأوقات فتاة أحلام جيل كامل.. كان فيه واحد بيجيلي كل يوم تحت البيت، وكنت بخاف أفتح الباب بسببه، ودا ينطبق عليه مثل لو ملكت العالم لتمنيت الركوع تحت قدميك".

وأضافت: "كان بيجي تحت البيت علشان يشوفني، ولم يكن مصريا كان مليارديرا عربيا"، مضيفة: "ناس كثيرة طلبوا مني أسيب الفن علشان أتجوزهم".

الندم

وأعربت عن ندمها لعدم زواجها واهتمامها بالفن، مؤكدة أنها لو عاد بها الزمن كانت ستتزوج بعد وفاة زوجها، موضحة: "أنا غلطت بس ملقتش حد يوعيني وأنا كنت مغيبة لدرجة مش بفتكر عملت كام عمل والعمر سرقني والرجالة كانوا بيتخانقوا عليا ولحقت أجيب عيل قبل القطر ما يفوتني".

يشار إلى أن وفاء مكي تألقت خلال التسعينيات في عدة مسلسلات أبرزها ذئاب الجبل، لكن في عام 2001 تم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانتها بتهمة تعذيب خادمتيها مروة وهنادي عبد الحميد والاعتداء عليهما، وتم تخفيف الحكم بعدها إلى 3 سنوات لتخرج من السجن في عام 2004.