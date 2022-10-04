إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية.. والفنان يرد بفيديو

بعد شن أهل مدينة الإسكندرية حملة ضده بعنوان "الإسكندرية لا ترحب بك"، قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 7 أكتوبر الحالي، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما سارع الفنان بالرد على هذا القرار بفيديو نشره على حسابه في فيسبوك، حيث ظهر جمهوره في الشارع دعماً له. وعلق قائلاً: "دي ليلة بـ100 حفلة".

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وكان رمضان قد رد سابقاً على حملة الانتقادات عبر مواقع التواصل بالنزول إلى شوارع الإسكندرية والتقاط الصور والفيديوهات مع معجبيه، تأكيداً منه على حب أهل المدينة الساحلية له وترحيبهم بوجوده بينهم.

كما انتشرت دعوات على وسائل تطالب بمنع إقامة حفل رمضان في الإسكندرية مع صور دعاية حفل الفنان وعليها علامة X باللون الأحمر تعبيراً عن رفضه.

مسلسل وفيلم

يذكر أن محمد رمضان بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "العمدة"، من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما نشر صورة تجمعه بطاقم العمل وعلق قائلاً: "بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة، إنتاج السعدي وجوهر، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا".

كذلك تعاقد رمضان مؤخراً على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"، ومن المنتظر أن يبدأ تصويره خلال عام 2023.