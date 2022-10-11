"والدي زي الفل".. تفاصيل جديدة يكشفها نجل عادل إمام

بعد شائعات لاحقت الفنان المصري عادل إمام طيلة الأشهر الماضية، من وفاته إلى إصابته بألزهايمر، كشف نجله رامي إمام تفاصيل جديدة عن حياة والده.

وكشف رامي خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أن والده بصحة جيدة قائلاً "هو زي الفل.. بيستمتع بحياته مع أولاده وأحفاده".

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كما أكد أنه قام بكل شئ يريده في حياته العملية، وبالتالي حينما يفكر في العودة للساحة الفنية لابد أن يكون هناك قصة تستحق الأمر.

ينتقي أعماله

إلى ذلك، أكد على أنه تحدث كثيراً إلى والده بشأن موضوعات فنية يقدمها، لكن الفنان القدير كان يرى أن بعضها بحاجة للتطوير، والبعض الآخر مشابه لما قدمه من قبل.

وكشف رامي إمام عن كواليس ما يقوم به الزعيم، حيث أكد على أنه طلب الحصول على كلب قبل شهرين، وبالفعل قاموا بشراء كلب صغير له، وظل يلعب معه كثيرا.

كلمات متقاطعة

كما قال إنه مدمن على حل الكلمات المتقاطعة، وأصبحت عادة لديه، كما أنه مازال يقرأ الصحف حتى يومنا هذا، وهي أمور اعتاد عليها الزعيم.

وختم رامي إمام حديثه عن والده بالتأكيد على أنه يرغب في مشاهدة فيلمه الجديد "فضل ونعمة" وسيصطحبه معه من أجل مشاهدته في السينما حينما يحين الوقت المناسب.