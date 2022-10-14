العدل عن محمد رمضان: لا نخشى الفشل معه بعد إلغاء حفلاته

تزامناً مع حملة إلغاء حفلات الفنان المصري محمد رمضان في عدة دول عربية، كشف الكاتب المصري الشهير مدحت العدل عن تعاونه مع مواطنه المثير للجدل في فيلم "ع الزيرو" الذي بدأ تصويره قبل أسابيع.

وتعليقاً على الأزمة التي يتعرض لها صاحب "نمبر ون" مؤخرا ما تسبب في إلغاء حفلاته في الإسكندرية وسوريا والعراق دفعة واحدة، ومدى تخوف شركة العدل جروب من تأثيرها على نجاح فيلمهم القادم، أكد العدل في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" أن رمضان يخطئ مثل أي شاب والكل معرض للخطأ، مؤكداً أنهم لا يخشون فشل الفيلم بسبب هذه الأزمة.

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كما تابع: "إحنا مش خايفين، الرجل ملتزم ومحترم ومؤدب ويملك جماهيرية عريضة في الوطن العربي".

وأضاف: "المثل المصري بيقول بيعملوا من الحبة قبة، فممكن يبقى موضوع صغير قد كده السوشيال ميديا تكبره، لكن لو اتحط في سياقه هيبقى طبيعي".

كذلك أكد مدحت العدل أن شركة العدل جروب تعتز بالتعاون مع محمد رمضان، مضيفا: "بنعتبره حد من ولادنا وبنتمنى على قد المستطاع إننا ننصحه زي ما بننصح ولادنا، وهو بيتقبل هذا النصح".

وأشار إلى ثقته في تحقيق فيلم "ع الزيرو" للنجاح مؤكدا: "كشركة لنا منهج، وحتى لو قدمنا فيلم خفيف، عارفين بنقدمه ليه، وأعتقد أنه هيعود على رمضان بتأثير إيجابي".

يذكر أن فيلم "ع الزيرو" من تأليف مدحت العدل الذي يعود لتأليف الأفلام بعد غياب 12 سنة، ومن إنتاج العدل جروب، إخراج محمد العدل، وبطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران.