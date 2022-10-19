اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيفاء وهبي - من حسابها في إنستغرام

لأول مرة في حفل غنائي بالسعودية.. هيفاء وهبي: تحقق حلمي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

"كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".. بهذه الكلمات علقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها في "تويتر" بعد الإعلان أمس عن حفل سيجمعها مع مواطنتها إليسا على مسرح واحد ضمن حفلات موسم الرياض.

كما وجهت صاحبة "أقول أنساك"، شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وكتبت "شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدثا فخما على مستوى عالمي فوق الخيال".

وتفاعل جمهور هيفاء مع مشاركتها بأول حفل لها بالسعودية ضمن موسم الرياض، وتصدر هاشتاغ اسمها الترند على تويتر في المملكة خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى تصدرها محرك البحث "غوغل" في السعودية.

إليسا: مستعدون ومتحمسون

من جهتها، علقت إليسا وردّت على تغريدة تركي آل الشيخ، وكتبت "مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا موسم الرياض توصل أصداؤه لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع".

جاء ذلك ردا على إعلان آل الشيخ عبر تويتر عن حفلة للفنانتين الشهيرتين، حيث كتب "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي".

كما أعلن الحساب الرسمي لحفلات "روتانا" على تويتر عن حفل إليسا وهيفاء المرتقب، معلقا "مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمة الجماهيرية هيفاء وهبي لأول مرة في حفل فوق الخيال".

وأضاف الحساب "واللي ما يصير.. بموسم الرياض يصير! قريباً بنعلن عن موعد طرح التذاكر".

في 21 أكتوبر يبدأ الموسم

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2022 تنطلق تحت شعار "فوق الخيال" يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضا لسيرك دو سوليه. ويضم الموسم الجديد 15 منطقة.

ويتميز موسم الرياض 2022 بتقديمه مزيجا حصريا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة بمدينة نابلس؟ من هي مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة بمدينة نابلس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط