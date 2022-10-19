لأول مرة في حفل غنائي بالسعودية.. هيفاء وهبي: تحقق حلمي

"كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".. بهذه الكلمات علقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها في "تويتر" بعد الإعلان أمس عن حفل سيجمعها مع مواطنتها إليسا على مسرح واحد ضمن حفلات موسم الرياض.

كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض 💕

شكراً معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت #موسم_الرياض حدث فخم على مستوى عالمي #فوق_الخيال ✨

بشوفكن 🫶🤍 @RiyadhSeason @RotanaLive https://t.co/Sb2SDvjMKn — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 18, 2022

كما وجهت صاحبة "أقول أنساك"، شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وكتبت "شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدثا فخما على مستوى عالمي فوق الخيال".

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وتفاعل جمهور هيفاء مع مشاركتها بأول حفل لها بالسعودية ضمن موسم الرياض، وتصدر هاشتاغ اسمها الترند على تويتر في المملكة خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى تصدرها محرك البحث "غوغل" في السعودية.

إليسا: مستعدون ومتحمسون

من جهتها، علقت إليسا وردّت على تغريدة تركي آل الشيخ، وكتبت "مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا موسم الرياض توصل أصداؤه لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع".

الحماس 🔥🔥🔥

مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا #موسم_الرياض توصل أصداؤو لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع https://t.co/ZVlPGpzGsE — Elissa (@elissakh) October 18, 2022

جاء ذلك ردا على إعلان آل الشيخ عبر تويتر عن حفلة للفنانتين الشهيرتين، حيث كتب "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي".

كما أعلن الحساب الرسمي لحفلات "روتانا" على تويتر عن حفل إليسا وهيفاء المرتقب، معلقا "مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمة الجماهيرية هيفاء وهبي لأول مرة في حفل فوق الخيال".

وأضاف الحساب "واللي ما يصير.. بموسم الرياض يصير! قريباً بنعلن عن موعد طرح التذاكر".

في 21 أكتوبر يبدأ الموسم

يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2022 تنطلق تحت شعار "فوق الخيال" يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضا لسيرك دو سوليه. ويضم الموسم الجديد 15 منطقة.

ويتميز موسم الرياض 2022 بتقديمه مزيجا حصريا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.