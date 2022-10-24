العوضي لمنتقديه: قلِّدوني.. أنا مش ناقص شهرة!

على الرغم من ردود الأفعال الإيجابية التي طالت تصرّف الفنان المصري أحمد العوضي بدعم عامل نظافة منعه أحد المطاعم من الدخول ما أثار غضباً واسعاً، إلا أن هناك من لم يعجبه الأمر.

فقد ردّ الفنان "الخديوي" أو كما بات معروفاً بعد مسلسله الرمضاني الأخير، على منتقديه عقب دعوته عامل النظافة للعشاء في مطعم أسماك، بأنه تقصّد الأمر لتحقيق مزيد من الأصداء، مؤكدا أن ما قام به كان مجرّد "جبر خاطر".

مادة اعلانية

وأضاف في مقطع فيديو نشره العوضي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الإنسان يفزع لأخيه حال تعرّض لأذى، مشدداً على أن ما جرى كان صدفة.

"جبر خاطر"

كذلك قال: "الناس اللي بتقول ده شو وصورت الراجل والكلام دا لو أخوك عنده مشكلة في الشارع بتجيب حقه قدام الناس في المكان اللي اتعمل عليه نمرة فيه.. اللي بينك وبين ربنا الصدقة، أنا مورتكش اديته كام ولا عملت له إيه، أنا جبرت بخاطره، لأن مَن صار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر".

وأكد العوضي أن تصرّفه كان نابعاً مما لمسه من كسرة مرّ بها الرجل إثر تصرّف المطعم، مشدداً على أنه ليس بحاجة لهذه الأفعال لتحقيق مزيد من الشهرة، قائلاً: "الراجل اتكسر قدام الناس، فحقي اطلعه منصور قدام الناس برضوا، ده من حقي ودوري لو ربنا مديني شهرة أني استخدمها، ربنا إداني الشهرة لسبب وبستخدمها في السبب اللي يرضي ربنا، ودي حاجة بيني وبين ربنا، اوعى تفتش في النوايا.. أنت مش قاضي في الأرض".

كما طالب منتقديه بتقليده، مضيفاً: "ياعم قلدني.. دي حاجة كبيرة أنك تفتح له باب رزق، وأنا ربنا جعلني سبب لوظيفته الجديدة، أنا مش ناقص شهرة، بس بصدر لك حاجة كويسة.. لو عايز تقلدني قلدني أنك تجبر خاطر الناس، وربنا يقدرنا على فعل الخير".

بلبلة واسعة

يشار إلى أن فيديو الواقعة كان أثار بلبلة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر العامل خارج المطعم وهو يحمل وجبته في يده، فيما وثقت كاميرا مثبتة في الموقع ما دار بينه وبين مدير المحل.

وبقي الرجل ينتظر في الخارج إلى أن قام المسؤول بطرده.

بالمقابل، أصدر المطعم بيانا أكد فيه أنه قام بالتحقيق بما حدث، معتبراً أنه "سوء تفاهم"، ومؤكداً قيام إدارة المطاعم بمعاقبة الموظف المسؤول.

إلا أن الفنان المصري أحمد العوضي دخل على خط الأزمة، داعياً العامل إلى مأدبة عشاء في مطعم أسماك، معلناً تسلمه عملاً جديداً كسائق نقل.

وما إن انتشرت صور "الخديوي" مع العامل حتى انهالت التعليقات المؤيدة لفعله بجبر خاطر الشاب ودعمه.