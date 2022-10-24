ملحن شهير يكشف: شيرين كانت تتعاطى قبل حسام حبيب

تتصدر أخبار نجمة مصر الحاضرة الغائبة، اهتمام وسائل الإعلام العربية والمحلية، إثر الأزمة الكبيرة التي تمر بها.

فبينما تقبع شيرين عبد الوهاب في أحد المستشفيات الكبرى للعلاج من إدمان المخدرات، كشف الموسيقار حلمي بكر عن مفاجأة جديدة.

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وأكد الملحن الشهير في لقاء تلفزيوني، أن صاحبة "آه يا ليل"، كانت تتعاطى المواد المخدرة حتى قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب، مستشهداً على كلامه بأداء شيرين خلال السنوات الأخيرة.

اسألوا زوجها الأسبق

كما أشار إلى أن غناء شيرين في مختلف المناسبات مؤخراً لم يكن على المستوى المطلوب، قائلاً: "التعاطي يفقد الإنسان أعصابه ويهتز المقام"، وفق تعبيره.

وذكر أيضاً أن موضوع التعاطي قديم، مؤكداً أن زوجها الأسبق ووالد بناتها محمد مصطفى على علم بهذه الحقيقة.

كذلك رأى حلمي أن شيرين كانت فنانة عظيمة، مؤكداً أنها كان بإمكانها أن تبقى كذلك لولا الظروف التي تمر بها، مشددا على حبه الكبير لها.

إلغاء حفلات

يشار إلى أن قضية شيرين أضحت مركز اهتمام الشارع المصري والعربي، مع دخول أكثر من طرف على خط الأزمة، فيما ظلت بطلتها الوحيدة الغائبة، خاصة أنها في مستشفى لعلاج الإدمان ولا يسمح لها بالتواصل مع أحد.

في حين أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة الذي كان مرتقبا في دولة الكويت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد أعلنت إلغاءه رسميا مساء الخميس، بسبب الظروف.