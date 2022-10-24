محمود سعد يدافع عن حسام حبيب: "الست عرفت تربي"

دخل المذيع المصري محمود سعد على خط الأزمة بين المطرب حسام حبيب ووالده، مطالباً حسين حبيب بالاعتذار من ابنه، بعد قوله إنه "تربية واحدة ست".

"لازم تعتذر لابنك"

وأضاف سعد خلال برنامجه على "يوتيوب": "إمبارح الأب حب يعاتب ابنه ويقول له كلام جارح ومهين.. أصلك تربية واحدة ست.. لازم تعتذر لابنك".

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كما اعتبر أن السيدات يربين أبناءهن بسبب "خيبة الرجالة وظلمهم وقهرهم"، وفق زعمه. وتابع لافتاً إلى أن بعض الآباء يقترنون بسيدة أخرى أو بزوجة ثانية تاركين الأولاد لزوجتهم الأولى التي تتكفل بالعمل وتربيتهم.. فتذهب وتكافح".

كما أردف قائلاً:" تقوم تقول له إنت تربية ست تقصد بها الإهانة! أظنك كنت تقصد بيها الشرف وإن الست عرفت تربي".

هجوم شرس

وكان والد حسام حبيب هاجم نجله بشكل علني لتعامله مع شيرين وعائلتها. وقال إن ابنه "تربية ست.. وأن "شيرين ليست كما وصفها"

كما أكد في تصريحات للعربية.نت، أن نجله هو الذي "ضيّع" الفنانة المصرية، وأهدر أموالها بلا فائدة، وزرع العداوة والبغضاء بينها وبين أسرتها وأشقائها، وحرمهم من مصدر خير ورزق تعودوا عليه طيلة 20 عاماً.

"بـ100 راجل"

ليرد حسام على والده على "إنستغرام"، عبر خاصية القصص المصورة: "أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل".

وأضاف قائلاً: "وتربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وتعد هذه الواقعة فصلا جديدا في ملف أزمة حسام حبيب ووالده، الذي اتهمه مراراص في السابق بالسعي للسيطرة على أموال صاحبة "على بالي"، وظل يهاجمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعاطي المخدرات

يذكر أن أسرة الفنانة كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل قبل أيام، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.

فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، باعتبارهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.

وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل/نيسان 2018 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021.