اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شيرين مع حسام حبيب ووالده
شيرين مع حسام حبيب ووالده

بعد هجومه عليه بسبب شيرين.. حسام حبيب يرد على والده

وسط الأزمة التي تعيشها شيرين حالياً.. والد طليقها كان قد هاجم ابنه وأكد أن الفنانة ليست كما يصورها حسام حبيب

القاهرة - أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حرب شرسة يخوضها المطرب المصري حسام حبيب مع والده، دفعت الأخير لانتقاده بشكل علني بسبب تعامله مع شيرين عبد الوهاب وعائلتها.

كما أكد والد حسام حبيب أن ابنه "تربية ست" (أي سيدة) وأن "شيرين ليست كما يصفها" ابنه وذلك في مداخلة أجراها مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

حسام حبيب وشيرين (أرشيفية)
حسام حبيب وشيرين (أرشيفية)
ابنة شيرين تعلق للمرة الأولى على أزمة والدتها ثقافة وفن ابنة شيرين تعلق للمرة الأولى على أزمة والدتها

من جهته، اختار حسام حبيب أن يرد على والده عبر حسابه على "انستغرام" حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة: "أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل".

وتابع حسام حبيب رده على والده قائلاً: "وتربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك".

واختتم كلامه ورده غير المباشر على والده قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وتعد هذه الواقعة فصل جديد في ملف أزمة حسام حبيب ووالده، الذي اتهمه من قبل بالسعي للسيطرة على أموال شيرين عبد الوهاب، وظل يهاجمه كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ضربات هزت سمعة استخبارات بوتين ضربات هزت سمعة استخبارات بوتين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط