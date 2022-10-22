بعد هجومه عليه بسبب شيرين.. حسام حبيب يرد على والده
وسط الأزمة التي تعيشها شيرين حالياً.. والد طليقها كان قد هاجم ابنه وأكد أن الفنانة ليست كما يصورها حسام حبيب
حرب شرسة يخوضها المطرب المصري حسام حبيب مع والده، دفعت الأخير لانتقاده بشكل علني بسبب تعامله مع شيرين عبد الوهاب وعائلتها.
كما أكد والد حسام حبيب أن ابنه "تربية ست" (أي سيدة) وأن "شيرين ليست كما يصفها" ابنه وذلك في مداخلة أجراها مع الإعلامي المصري عمرو أديب.
من جهته، اختار حسام حبيب أن يرد على والده عبر حسابه على "انستغرام" حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة: "أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل".
وتابع حسام حبيب رده على والده قائلاً: "وتربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك".
واختتم كلامه ورده غير المباشر على والده قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل".
وتعد هذه الواقعة فصل جديد في ملف أزمة حسام حبيب ووالده، الذي اتهمه من قبل بالسعي للسيطرة على أموال شيرين عبد الوهاب، وظل يهاجمه كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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