شيرين بفيديو قوي "إحنا شمعة منورة ومافيش مخدرات!"

بعد الأزمة الطاحنة التي ضربت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أبدى العديد من الفنانين سواء في مصر أو العالم العربي تعاطفهم معها، مؤكدين أنها قوية وستتغلب على محنتها.
كما هب محبو "صاحبة "أه يا ليل" للدفاع عنها، معربين عن أملهم بأن تعود إليهم أقوى مما سبق.
فيما أعاد العديد من عاشقي شيرين، نشر مقطع من مقابلة سابقة أجريت معها، تؤكد فيه أنها "لا تتعاطى المخدرات أبدا"، لافتة إلى أنه هناك العديد من أنواع الإدمان، من الإدمان على الأدوية أو الأكل، وحتى العادات السيئة.
"احنا شمعة منورة"
كما قالت خلال مقابلة لها مع الممثلة المصرية المخضرمة، والمقدمة إسعاد يونس، ضمن برنامج "صاحبة السعادة"، الشهر الماضي، "احنا فل ومافيش مخدرات ولا حاجة، إحنا شمعة منورة"!
إلى ذلك، أكدت أن من حق الناس أن يفهموا، لكنها اعتبرت أن "المتطفلين والمزعجين" لن يقتنعوا بأي شيء مما ستقوله.
أتت مشاركة هذا الفيديو، في سبيل الدفاع عن صاحبة "على بالي".
تعاطي المخدرات
يذكر أن أسرة الفنانة كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل قبل يومين، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.
فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، باعتبارهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.
لتطالب مساء أمس في بيان بوقف نشر أي شيء عنها حتى انتهاء التحقيقات، وحفاظاً على نفسية ابنتيها.
وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل/نيسان 2018 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021.
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