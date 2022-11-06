بعد استبعاده من حفل أصالة.. "المطرب النقاش" يكشف السر

بعدما أوشك "المطرب النقاش" الذي أسر صوته قلوب الناس قبل أشهر في مصر، على شق طريقه نحو النجومية، تم استبعاده من الغناء في حفل الفنانة السورية أصالة بدار الأوبرا المصرية.

استبعاده بعد حضور البروفات

وكشف أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش"، كواليس لقائه بأحد المسؤولين في دار الأوبرا المصرية، بعد استبعاده من الحفل، في ختام الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية.

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وقال في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، إنه وبعد الاتفاق مع مكتب الفنانة أصالة على موعد البروفات وحضوره بالفعل للتدريب داخل الأوبرا، فوجئ قبل الحفل بإبلاغه بوجود مشكلة ستعيق حضوره الحفل.

كما أضاف أن أحد المسؤولين بالأوبرا أوضح له أنه غير مصرح له بالصعود على المسرح، لأنه لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، في حين سيشهد المهرجان حضور وزيرة الثقافة وشخصيات هامة أخرى.

وأشار سالم إلى أن الفنانة أصالة لم تكن على دراية بهذه الإجراءات عندما دعته للمشاركة في الحفل.

تقاليد الأوبرا لا تسمح

بدوره، علّق الموسيقار حلمي بكر، رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية، على استبعاد أحمد سالم من الحفل بأنه لم يمنعه من المشاركة أبداً، إلا أن تقاليد الأوبرا لا تسمح بإضافة أي مطرب دون أن تسمعه أولا وتجيز له الحضور.

يذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي كان علّق أيضاً على استبعاد أحمد سالم من حفل أصالة، عبر رسالة على حسابه في فيسبوك، متهماً بكر بعرقلة القصة.

وأشار الشناوي إلى أن القصة كلها تتلخص في أن الملحن حلمي بكر عضو اللجنة العليا للمهرجان، اعتبر أن سالم لا يتناسب مع وقار دار الأوبرا على حد قوله.

اعتذار مهذب

أما سالم، فاعتذر عن المشاركة مبرراً أن ذلك يعود لنقص في الأوراق المطلوبة.

وأطلق في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك قائلاً: أعتذر لعدم حضوري مهرجان الموسيقى العربية، ولكني ما لحقتش أكمل الأوراق المطلوبة مني لأن الوقت كان ضيقا".

جاء ذلك بعدما أعلن أحمد سالم في وقت سابق مشاركته أصالة بختام مهرجان الموسيقى العربية، بمقطع فيديو من بروفة الحفل مع الفنانة والفرقة الموسيقية.

وظهر في الفيديو وهو يتدرب على أداء مجموعة من أغانيها مثل "قد الحروف"، و"ع اللي جرا".

شهرة كبيرة

يشار إلى أن أحمد سالم كان حقق شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو له يغني فيه أغنية" بكرة يا حبيبي" للمطربة وردة، أثناء عمله في مهنة النقاشة.

ولفتت موهبة المطرب النقاش الأنظار، وتدخل المطرب رامي جمال، الذي أعلن دعمه له وبحث عنه كي يتعاون معه في أغنية جديدة.

كما تصدر وسم "المطرب النقاش" الترند في مصر خلال أغسطس الماضي، بعد انتشار الفيديو الذي كان يغني فيه حاصدا مشاهدات كبيرة، إلى أن توالت عروض التعاون معه.