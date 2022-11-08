أحمد حلمي يعود للمسرح بموسم الرياض.. و"تحذير لكريم عبدالعزيز"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ عن عودة الفنان المصري أحمد حلمي للمسرح بعد غياب 21 سنة عنه.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" فيديو مع أحمد حلمي، تحدث خلاله عن مسرحية فنية عالمية سيشارك فيها النجم الشهير خلال فعاليات موسم الرياض.

مع النجم العربي الكبير أحمد حلمي @ahelmy… و إن شاء الله مفاجآت مع هيئة الترفيه قريبا في المملكة ومع منصة شاهد 🇸🇦🇪🇬❤️ pic.twitter.com/zEpMCngPsH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 7, 2022

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وقال رئيس هيئة الترفيه: "مع النجم العربي اللي أنا فخور فيه وسعيد بشوفته اليوم، أحمد حلمي، اللي مو غريب عن البلد، مواليد السعودية وعايش في السعودية فترة".

كما تابع: "أحمد كسبناه في مسرحية إن شاء الله هتشوفوها عالمية"، مبيناً أن مشاريع عالمية كثيرة قادمة.

وأضاف تركي آل الشيخ مازحا: "وبقولها دلوقتي لكريم عبد العزيز، لا تقابل أحمد إلا في فبراير، عايزينه سليم".

"فكرة حتكسر الدنيا"

ليعقب أحمد حلمي: "عشان مسرحية عيون لما كسرت رجلي"، ثم وجه كلامه إلى تركي آل الشيخ قائلا: "متشرف بك وإن شاء الله هنعمل حاجة تكسر الدنيا".

ليرد تركي آل الشيخ مؤكدا: "إن شاء الله، أنا واثق الفكرة اللي سمعتها هتكسر الدنيا".

وكتب آل الشيخ معلقا على الفيديو: " مع النجم العربي الكبير أحمد حلمي، وإن شاء الله مفاجآت مع هيئة الترفيه قريبا في المملكة ومع منصة شاهد".

من جانبه رد بطل فيلم "واحد تاني" على التغريدة وكتب: "إن شاء الله نتوفق كلنا سوا ونقدم عمل مسرحي كوميدي يكون مفاجأة جديدة تعجب الجمهور الشقيق، وتضاف إلى مفاجآت موسم الرياض المستمرة"، موجهاً شكره إلى المستشار تركي آل الشيخ على الاستقبال الكريم وحسن الضيافة.

ان شاء الله نتوفق كلنا سوا ونقدم عمل مسرحي كوميدي يكون مفاجاه جديده تعجب الجمهور الشقيق وتضاف الي مفاجأت موسم الرياض المستمره 💪 وشكرا جزيلا معالي المستشار تركي آل الشيخ علي الاستقبال الكريم وحسن الضيافه@Turki_alalshikh pic.twitter.com/QqBpiRZBgt — Ahmed Helmy (@ahelmy) November 7, 2022

إلى ذلك، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه صورة أخرى للنجم المصري وهو يبصم على حائط المشاهير في بوليفارد رياض سيتي.

ليعلق أحمد حلمي على الصورة، قائلاً "انا في الأول افتكرتهم داخلين عليا بصينية بسبوسة وكنت خلاص هقطع وآكل بس ربنا ستر".

انا في الاول افتكرتهم داخلين عليا بصنية بسبوسه وكنت خلاص هقطع واكل بس ربنا ستر . https://t.co/4nJ8d5ESaz — Ahmed Helmy (@ahelmy) November 7, 2022

يذكر أن أحمد حلمي يعود إلى المسرح بعد غياب 21 عاما، حيث لم يشارك طوال مشواره الفني سوى في مسرحية "حكيم عيون" عام 2001، من تأليف أحمد عبد الله، إخراج هاني مطاوع، وبطولة علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، موناليزا ومريم نوح.

وتعرض النجم المصري خلال عرض المسرحية لكسر في الساق، أثناء أداء أحد المشاهد مع كريم عبد العزيز، واضطر لارتداء جبيرة من الجبس طوال عرض "حكيم عيون"، حيث تم إضافة تلك التفصيلة إلى الشخصية.