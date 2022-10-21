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انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض
سياحة السعودية

السعودية.. افتتاح موسم الرياض بفعاليات مبهرة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أعلن انطلاق فعاليات الموسم تحت شعار "فوق الخيال"

الرياض - العربية.نت 
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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، الجمعة، انطلاق فعاليات موسم الرياض 2022 تحت شعار "فوق الخيال".

انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض
100 مفكر شاب يطلقون "منتدى مسك العالمي" في الرياض السعودية 100 مفكر شاب يطلقون "منتدى مسك العالمي" في الرياض

ووجّه تركي آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام الكبير بقطاع الترفيه.

وقال آل الشيخ خلال حفل افتتاح موسم الرياض: "أهلا بكم في موسم الرياض"، متابعاً: "أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يحظى به قطاع الترفيه وموسم الرياض من اهتمام ودعم، وأعلن افتتاح موسم الرياض بنسخته الثالثة تحت شعار فوق الخيال".

واشتمل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 على عرض عالمي لسيرك دو سوليه وحفلة غنائية ومجموعة من عروض الدرونز التي زينت سماء الرياض، بالإضافة لألعاب نارية مبهرة.

انطلاق موسم الرياض
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انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض
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