شيرين تفجر مفاجأة غير متوقعة: تزوجت حسام حبيب

في مفاجأة من العيار الثقيل وغير متوقعة، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها معلنة كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب من جديد بعد انفصالهما نهاية العام الماضي.

خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/1sQ1iLJfa9#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/znTNraCqC1 — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

وقالت في اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري عمرود أديب لبرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر2، مساء الجمعة "أنا بعتذر لحسام حبيب وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

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كما أكدت أنهم كانوا ضحية لـ"شيء أكبر منهم"، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية أمام العلن.

شيرين: حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/GZDfsXCHQK#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/ybVOBB49MN — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

وأشارت شيرين إلى أن حسام حبيب "حب حياتها"، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجدداً وبالتالي هي وافقت.

وشهدت حلقة البرنامج عرض عقد قران الفنانة المصرية، حيث تواجدت هي وحسام حبيب ومعهما المأذون الذي قام بعقد القران.

شيرين في تصريح مفاجئ: بشكر اخويا انه وداني المستشفى.. وهتنازل عن كل القضايا ضده

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/odTAwFmlsX#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/Rs0fF0dqnK — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

"تنازلت عن القضايا التي رفعتها على شقيقي"

كذلك، أعلنت شيرين أنها بصحة جيدة وممتنة لجمهورها في جميع العالم العربي، معلنة التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب "أنا متسامحة، ولا استطيع أن أفعل ذلك به".

وأضافت "لا استطيع أن أكون سبب في حزن والدتي بسبب خلافي مع شقيقي".

"أتابع علاجي النفسي"

كما عبرت صاحبة "مشاعر" عن قضائها وقت ممتع في المستشفى، مؤكدة أنها استفادت من العلاج النفسي التي ما زالت تتابعه.

لكنها في الوقت نفسه أكدت أنها عاشت في المستشفى أيام صعبة، مضيفة "لأني اتاخدت على خوانة".

وشكرت شقيقها محمد عبدالوهاب على ارسالها لهذه المستشفى، مؤكدة أن الطاقم الطبي كان لطيف ومحترف معها.

شيرين عبدالوهاب: انا زي البومب وحلوة خالص..انا كويسة بس لسه بخضع لعلاجي النفسي.. وانا ممتنة للناس اللي تعبت فيا وانا مش هخذلهم

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/vPeMVXhj2h#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/YuQGtthlOk — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

حسام حبيب مازحاً: هي من أقنعتني

حسام حبيب تحدث بدوره وأكد على حبه لشيرين، وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر، وأن تكون حياتهما لهما وحدهما.

ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي من أقنعته بالعودة، وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عاد وشدد على حبه الشديد لها.

(العريس جنبك يا شيرين ولا مريح؟) حسام حبيب: شيرين اللي اقنعتني وهتاكلني علقة دلوقتي .. وعمرو اديب: لا ماتقولش كده قدام الرجالة؟

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/DxuI7wJ7lj#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/0czywRwR0w — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

أزمة شغلت الرأي العام

جاءت هذه المفاجأة المدوية بعد أزمة شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية بعدما دخلت صاحبة "جرح تاني"، قبل أسابيع مستشفى للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة، ليصدر محاميها ياسر قنطوش بياناً يكشف عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها، ليرد الأخير ملمحاً إلى أنها عادت لحسام حبيب مجدداً.

كما كانت شيرين انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات. وقالت حينها عن شروط العودة إلى حسام "تتطلب معجزة"، نافية ما نُشر على لسان والد حبيب عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.