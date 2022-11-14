كواليس افتتاح مهرجان القاهرة.. دموع لبلبة ويسرا ونيللي كريم

كل غنى على ليلاه في افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعلنت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني عن انطلاق الدورة مساء الأحد.

الدورة، التي يترأسها الفنان المصري حسين فهمي، شهدت حضور العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، مع بعض الضيوف الأجانب المشاركين في دورة هذا العام.

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يسرا حسين فهمي نيللي كريم هند عاكف

العديد من اللقطات، شهدتها هذه الليلة التي تنافست فيها النجمات من أجل تقديم الإطلالة الأفضل، وأبرزها ما حدث مع الفنانة المصرية هند عاكف.

الفنانة هند نسيت الدعوة الخاصة بها، لكن الأمن الخاص بالمهرجان رفض تلك المبررات، ومنعوها من الدخول، قبل أن تدخل في سجال مسموع مع أفراد الأمن، وظلت تردد: "أنا فنانة ومن حقي أدخل"، وانتهت المشكلة بالموافقة على دخولها.

وظهرت هند بإطلالة هي الأغرب، حيث قامت بطباعة صور عدد من نجوم الفن على الفستان الخاص بها، كنوع من الاحتفاء بهؤلاء النجوم.

وفي افتتاح المهرجان لم تتمالك فيه النجمات دموعهن، حيث دخلت يسرا في نوبة بكاء حينما عرضت التحية السينمائية الخاصة بالفنان الراحل هشام سليم زميلها وشقيق زوجها.





من افتتاح المهرجان ليلى علوي

كما دخلت لبلبة في نوبة بكاء أثناء تكريمها بالمهرجان ومنحها جائزة فاتن حمامة التقديرية، وأيضا بكت نيللي كريم أثناء قيامها بتسليم المخرجة كاملة أبو ذكري جائزة تكريمها في دورة هذا العام.

البعض قرر أن يبتعد كثيرا عن أجواء المهرجان، وهو ما قام به الفنان المصري محيى إسماعيل، الذي تفادى السجادة الحمراء، وفضل أن يجلس في الكافتريا الخاصة بدار الأوبرا من أجل تناول الحلوى قبل انطلاق الفعاليات.

دورة هذا العام شهدت الظهور الأولى للثنائي طارق صبري وشيري عادل بعد زواجهما، حيث عقدا القران قبل نحو أسبوع، وجاءت هذه المناسبة لتكون الأولى لهما.

الملفت في دورة هذا العام، هو التزام النجمات بقواعد الملابس الخاصة بالمهرجان، حيث طالبهن حسين فهمي بارتداء فساتين تليق بقيمة مهرجان القاهرة، وهو ما علقت عليه بعض الفنانات بعد حضورهن.