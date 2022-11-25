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منة شلبي - أرشيفية

هذه مضبوطات منة شلبي من المخدرات.. والفنانة تنهار

ماريغوانا وشيكولاتة بالحشيش ولبان بالمخدرات

القاهرة -العربية.نت
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بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة، وبحوزتها كمية من المخدرات، كشفت مصادر عن محتويات المضبوطات التي بحوزتها خلال عملية القبض عليها بمطار القاهرة.

بحوزتها مخدرات.. القبض على منة شلبي في مطار القاهرة ثقافة وفن بحوزتها مخدرات.. القبض على منة شلبي في مطار القاهرة

وقالت مصادر "العربية.نت"، إنها كانت تحمل 12 كيساً من الماريغوانا وسجائر بمخدر THC المعروف بالقنب، إضافة إلى شيكولاتة بالحشيش وزيت حشيش ومنشطات ولبان محشو بالمخدرات.

في المقابل، أمرت السلطات بعرض 12 كيسًا على المعمل الجنائي لفحصها، حيث وزن بعض الأكياس 90 غراما وأخرى وزنت 16 غراما.

وأكدت المصادر أن السلطات اشتبهت في حقائب الفنانة خلال تواجدها في الصالة رقم 3 بمطار القاهرة لإنهاء أوراقها بعد قدومها من نيويورك، وأثناء خضوعها لإجراءات التفتيش، تم ضبط المخدرات بحوزتها.

حالة غضب عارمة

ودخلت الفنانة في حالة غضب عارمة وانهارت محتجة على تفتيشها، وأجرت عددا من الاتصالات مع زملائها من الفنانين لكن تم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، والتحقيق معها.

يشار إلى منة شلبي ممثلة مصرية معروفة بشكل واسع في الوطن العربي، ولدت في 24 يوليو 1982.

عُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة ومسلسلات، كما حصدت جوائز كثيرة آخرها جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 في بيروت، الشهر الماضي.

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