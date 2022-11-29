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أنغام - صورة من حسابها في انستغرام

"يمكنها الغناء غداً".. طبيب أنغام يكشف مستجدات صحتها

القاهرة - العربية.نت
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فيما لا تزال تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد خضوعها لجراحة دقيقة تشغل محبيها في مصر والعالم العربي، كشف أكرم العدوي، الطبيب المعالج للنجمة مستجدات حالتها الصحية.

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رغبة شخصية

فقد أكد في مداخلة مع برنامج "MBC Trending" أن أنغام في حالة مستقرة وشفيت تماما، وتستطيع الخروج من المستشفى والغناء غداً إذا رغبت في ذلك، أما إذا فضلت البقاء في المستشفى للنقاهة لمدة يوم أو يومين فيمكنها ذلك أيضا.

لكنه شدد على أنها عادت لحالتها الطبيعة بنسبة 100%.

كما أوضح أن ما أدلى به جاء بموافقة صاحبة "سيدي وصالك" وبطلب شخصي منها رداً على الأنباء المتضاربة التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، ورغبة منها في طمأنة جمهورها.

ولفت إلى أنها كانت تعاني بعض الاضطرابات أدت لآلام في البطن ونزيف، وبعد الفحوصات تبين وجود أورام ليفية في أسفل البطن تم على إثرها إجراء عملية لاستئصال الأورام واستئصال الرحم، والعملية تمت بشكل ممتاز ولم تحدث أي تعقيدات.

أنغام من المستشفى - صورة أرشيفية
أنغام من المستشفى - صورة أرشيفية

رفضت التخدير الكلي

إلى ذلك، أضاف أنه بعد 3 أو 4 أيام، ونظرا لبعض الإجهاد والعمليات المتكررة التي خضعت لها في البطن، حدث انسداد جزئي في الأمعاء، مؤكداً أن كل ما تم تداوله عن وجود أورام سرطانية عند أنغام غير صحيح".

وكان العدوي أوضح في وقت سابق أن الفنانة رفضت الخضوع التخدير الكلي أثناء العمليات الجراحية لأنه يتطلب تركيب أنبوب حنجري، الأمر الذي كان من الممكن أن يضر بأحبالها الصوتية.

يذكر أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها صاحبة "شنطة سفر" الأسبوع الماضي كانت بمثابة صدمة كبيرة لجميع محبيها ومعجبيها ومتابعيها، خاصة أنها كانت تتفاعل مع الناس بشكل يومي عبر تطبيق "إنستغرام" وتطلعهم على مستجدات أعمالها الفنية.

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