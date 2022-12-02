جديد الحالة الصحية لأنغام وموعد عودتها للغناء

عبرت المطربة المصرية أنغام الحالة الصحية الصعبة التي مرت بها على مدار الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت جراحة أجرتها في حدوث مضاعفات أدت إلى احتجازها في المستشفى.

حالة قلق كبيرة أصابت محبي المطربة المصرية، في ظل الأخبار التي كانت تتردد عنها، وإلغاء الحفلات الخاصة بها، لكنها أخيرا غادرت المستشفى يوم الأربعاء وتوجهت إلى منزلها.

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فترة نقاهة

حيث تقضي في الوقت الحالي فترة نقاهة، لحين انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج، وهو ما كشف عنه الطبيب المعالج لها، مؤكدا على أن المرحلة الحرجة في حالتها الصحية انقضت.

وذلك بعد أن قضت فترة في المستشفى بسبب معاناتها من عدة مشاكل، استلزمت إجراء مجموعة من الجراحات، وتم استئصال بعض الأجزاء التي يتواجد بها شبهات، لكن التحاليل أثبتت الشفاء التام لها.

وانتهت كافة المضاعفات بعد وضعها في إطار علاج تحفظي، ولم يستلزم الأمر إجراء جراحة جديدة، خاصة أن الأمر معتاد لمن أجرى جراحات سابقة في البطن.

وكشف الطبيب عن كونه منح أنغام الحق في المغادرة من المستشفى يوم الثلاثاء، ولكنها فضلت أن تستمر ليوم آخر داخل المستشفى، وغادرت الأربعاء.

مشيرا إلى كونها خلال أسبوع كحد أقصى تستطيع استعادة نشاطها بشكل كامل، وهو الأمر الذي أراد من خلاله الطبيب أن يطمئن كافة محبيها وجمهورها، على أن تعود قريبا لاستعادة نشاطها الفني والغنائي.