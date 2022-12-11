أزمة جديدة تعصف بصاحب أغنية "بنت الجيران".. ما القصة؟

يبدو أن هناك جديدة تلاحق المطرب المصري عمر كمال صاحب أغنية "بنت الجيران".

فقد قررت نقابة المهن الموسيقية، بقيادة المطرب مصطفى كامل الذي تولى منصب النقيب مؤخراً، إيقاف عمر كمال عن الغناء وإحالته للتحقيق.

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وأصدرت النقابة بياناً رسمياً بالقرار، دون ذكر المخالفات التي ارتكبها كمال أو حتى موعد التحقيق.

فيما اكتفت بالتأكيد على وقف التصريح السنوي الممنوح للمطرب لحين الانتهاء من التحقيق معه.

إحياء حفلات خارج مصر

أتى القرار بعد انتهاء عمر كمال من إحياء بعض الحفلات خارج مصر.

فقد أشار البعض إلى أنه لم يلتزم بطلب الحصول على التصريح الخاص بالغناء في الخارج قبل السفر.

وهو القرار الذي ألزمته به النقابة بعد اجتماع عدد من المطربين مع النقيب مصطفى كامل والتزموا به، قبل أن يخالفه عمر كمال ويتوجه لإحياء الحفلات خارج مصر دون تصريح.

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عمر كمال للإيقاف عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين، حيث تكرر الأمر أكثر من مرة.

إلا أنه ينجح دائماً في العودة بعد عقد اجتماع مع ممثلي النقابة، على أن يتم إنهاء الإيقاف بعد الاعتذار أو توضيح الصورة المغلوطة.