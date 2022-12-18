بيكيه يتابع شاكيرا ويتصفح حساباتها.. وصديقته توبخه

عادت أخبار الثنائي العالمي، جيرارد بيكيه، وشاكيرا مجدداً للواجهة، فقد ذكرت أنباء أن اللاعب الشهير أثار غضب صديقته الحالية بسبب الفنانة الكولومبية.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام عالمية أن نجم كرة القدم الإسباني ومدافع برشلونة السابق، تعرض للتوبيخ من قبل حبيبته كلارا شيا، وذلك بعد أن رصدته وهو يدخل على حسابات النجمة العالمية شاكيرا في مواقع التواصل الاجتماعي ويتصفحها.

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فيما أثار هذا الخبر ردود فعل كبيرة بين جمهور النجمين العالميين، فيما قال البعض إن بيكيه ما زال يفكر في شاكيرا، ويحاول معرفة آخر أخبارها، رغم انفصالهما، وفق ما نشره موقع "ذا صن".

جاءت هذه الأنباء بعد أن تم التقاط صور لنجم برشلونة السابق مع صديقته الجديدة في براغ معا.

وشوهد بيكيه وكلارا يغادران فندق ماريوت في براغ في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد رحلة إلى العاصمة التشيكية براغ.

يشار إلى أن الثنائي الشهير جيرارد بيكيه وشاكيرا توصلا في وقت سابق، إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامي في الولايات المتحدة.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما ميلان (2013) وساشا (2015).