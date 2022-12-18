اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيكيه مع صديقته كلارا في براغ

بيكيه يتابع شاكيرا ويتصفح حساباتها.. وصديقته توبخه

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عادت أخبار الثنائي العالمي، جيرارد بيكيه، وشاكيرا مجدداً للواجهة، فقد ذكرت أنباء أن اللاعب الشهير أثار غضب صديقته الحالية بسبب الفنانة الكولومبية.

بيكيه يتنازل عن شروطه.. وينهي خلافه مع شاكيرا رياضة عالمية بيكيه يتنازل عن شروطه.. وينهي خلافه مع شاكيرا

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام عالمية أن نجم كرة القدم الإسباني ومدافع برشلونة السابق، تعرض للتوبيخ من قبل حبيبته كلارا شيا، وذلك بعد أن رصدته وهو يدخل على حسابات النجمة العالمية شاكيرا في مواقع التواصل الاجتماعي ويتصفحها.

فيما أثار هذا الخبر ردود فعل كبيرة بين جمهور النجمين العالميين، فيما قال البعض إن بيكيه ما زال يفكر في شاكيرا، ويحاول معرفة آخر أخبارها، رغم انفصالهما، وفق ما نشره موقع "ذا صن".

بيكيه مع كلارا في براغ
بيكيه مع كلارا في براغ

جاءت هذه الأنباء بعد أن تم التقاط صور لنجم برشلونة السابق مع صديقته الجديدة في براغ معا.

وشوهد بيكيه وكلارا يغادران فندق ماريوت في براغ في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد رحلة إلى العاصمة التشيكية براغ.

بيكيه وشاكيرا
بيكيه وشاكيرا

يشار إلى أن الثنائي الشهير جيرارد بيكيه وشاكيرا توصلا في وقت سابق، إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامي في الولايات المتحدة.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما ميلان (2013) وساشا (2015).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين طلب الاستعداد للعقوبات الغربية قبل شهر من حرب أوكرانيا بوتين طلب الاستعداد للعقوبات الغربية قبل شهر من حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط