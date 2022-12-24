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ليوناردو دي كابريو مع الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس

صور تفضح دي كابريو مع فتاة تصغره بـ25 عاماً.. هل يخون جيجي حديد؟

شوهدا معاً في أحد الملاهي الليلية ثم ركبا السيارة معاً وغادرا المكان!

العربية.نت
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أثار خبر عن وجود قصة حب جديدة بين الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو وشابة فاتنة تصغره بـ 25 عاماً، ضجة كبيرة، خصوصاً أن النجم الشهير على علاقة حديثة العهد مع العارضة العالمية جيجي حديد.

جاء ذلك، بعدما تسربت صور لبطل فيلم "تايتانيك" مع فتاة تعمل في مجال التمثيل، شوهدا معاً في أحد الملاهي الليلية، وفق ما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

ليوناردو دي كابريو مع الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس
ليوناردو دي كابريو مع الفتاة الشابة فيكتوريا لاماس

هل يخون جيجي حديد؟

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل تظهر ليوناردو وهو يخرج من ملهى ليلي برفقة ممثلة مع أقاويل أنه يخون جيجي مع حبيبته الجديدة.

كما تحدثت تقارير صحافية قالت إن ليوناردو (48 عامًا)، وفيكتوريا لاماس (23 عامًا)، يغادران ملهى The Bird Streets Club بشكل منفصل، قبل أن يركبا السيارة معاً ويغادرا المكان.

وبدا واضحاً على دي كابريو الانسجام أثناء حديثه مع الممثلة الشابة، حيث تبادلا الضحكات أثناء قيادتهما السيارة مبتعدين.

فيكتوريا لاماس
من 2
  • فيكتوريا لاماس
  • ليوناردو دي كابريو
(2 صور)
فيكتوريا لاماس
فيكتوريا لاماس
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

من جانبه، أفاد مصدر أن الثنائي لا يتواعدان، حتى إنهما لم يجلسا إلى جانب بعضهما بعضا داخل الملهى، بل جلسا بشكل منفصل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، كما أنهما لم يتواجدا في السيارة وحدهما، بل رافقهما عدد من الأشخاص.

فيكتوريا لاماس
فيكتوريا لاماس

في التمثيل وعرض الأزياء

وفيكتوريا لاماس هي ابنة الممثل الأميركي لورينزو لاماس، وهو بطل مسلسل "فالكون كريست" الذي تم عرضه عام 1981.

فيكتوريا لاماس هي ابنة الممثل الأميركي لورينزو لاماس
فيكتوريا لاماس هي ابنة الممثل الأميركي لورينزو لاماس

وتعمل فيكتوريا في مجال التمثيل وعرض الأزياء، كما تمتلك حوالي 25 ألف متابع عبر حسابها في "إنستغرام".

يذكر أن النجم العالمي لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.

فبعدما انفصل عن كاميلا مورون التي تبلغ 25 عاما، ارتبط مؤخرا بعلاقة مع جيجي حديد 27 عاماً لتخرج الأخيرة عن صمتها مؤكدة ارتباطها مع ليوناردو دي كابريو.

جيجي حديد أثناء خروجها في وقت سابق مع دي كابريو
جيجي حديد أثناء خروجها في وقت سابق مع دي كابريو

فقد ذكرت أحد المصادر لـ ET بنسخته الأميركية، أن جيجي حديد سعيدة جدا مع النجم العالمي، وهذا كل ما يهم عائلتها.

وقالت المصادر: "بيلا (أختها) ويولاندا (أمها) يعتقدان أن ليو موهوب بشكل لا يصدق ويدعمان علاقتهما، إنهم يريدون فقط أن تكون جيجي سعيدة، وأن يساعدها على أن تكون أماً رائعة".

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