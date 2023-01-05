اليوم أولى جلسات محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الفنانة للجنايات بعد ثبوت إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، مضيفة أنها أقامت عليها الاتهامات وفق شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

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وقالت النيابة العامة إنها استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة بالاستماع لشهادة العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب.

وذكرت النيابة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أنَّ المضبوطات تحوي مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، فيما شهد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزتها وحيازتها لها بقصد التعاطي، ولذلك تمت إحالتها للجنايات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية نوفمبر الماضي.

وأعلنت الجمارك المصرية أن تفاصيل المضبوطات شملت "6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 جراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 جراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 جرامات".



وشملت المضبوطات "كيس بلاستيك مرقوم عليه cookies به نفس المخدر بوزن 8 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه connecten بداخله نفس النبات المخدر بوزن 9 جرامات، وعبوة بلاستيكية شفافة بداخلها نفس النبات المخدر بوزن 15 جراما، و2 عبوة بلاستيكية شفافتين بداخلهما سيجارتين بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر، مضيفة أنه عثر كذلك على علبة كرتونية مرقوم عليهما wwc بداخلهما 2 شيشة إلكترونية مرقوم عليهما THC، و3 علب كرتونية مرقوم عليهما stlllzy بداخلهما 2 شيشة إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، و3 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم prmium oil بداخلهم 3 شيش إلكترونية بداخلهم زيت مخدر".

وتضمنت المضبوطات شيشة إلكترونية بداخلها زيت مخدر، وعلبة كرتونية بداخلها أمبول به شيشة إلكترونية وعلبة خضراء اللون مرقوم عليها smoke sessions مرسوم عليها علامة نبات الماريجوانا ومطحنة فارغة تستخدم في تعاطي المخدرات".