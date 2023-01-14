شاكيرا تنتقم من بيكيه بالأغاني.. استبدلت الفيراري بسيارة توينغو

بعد اشهر من أغنية تجسد فيها ألمها ومعاناتها وحزنها، ها هي شاكيرا تطلق أغنية وإنما بمضمون وأحاسيس مختلفة تماما.

ففي أغنيتها الجديدة تتهكم شاكيرا على حبيبها السابق، جيرارد بيكيه، وصديقته الجديدة.

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وحطمت الأغنية أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" فإن أرقام المشاهدات التي حققها الفيديو يجعلها الأغنية "اللاتينية" الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، إذ بلغت مشاهداتها خلال 24 ساعة حوالي 63 مليون مشاهدة.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا ولديهما.

بعد انفصاله بدأ بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما).

استبدل روليكس بساعة كاسيو

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، والتي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".

وقالت في الأغنية إنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما"، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وفي نوفمبر أعلن بيكيه مدافع برشلونة الإسباني نهاية مفاجئة لمسيرته المكللة بالنجاحات في عالم المستديرة، معلنا اعتزاله كرة القدم.

وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى.

وكانت شاكيرا، أصدرت قبل اشهر وبمشاركة مغني الراب أوزونا، أول أغنية لها عقب انفصالها عن حبيبها بيكيه. وجسدت شاكيرا في الفيديو كليب ألمها ومعاناتها وحزنها، وقد ضمت الأغنية العديد من المشاهد الصادمة، فبدأت الغناء وهي تائهة وتبكي، ثم رأينا قلبها ينزف على الأرض.

كان مؤلماً

وفي بداية الأغنية، تلتقي شاكيرا بحبيبها في مركز للتسوّق، حيث يقوم فجأةً بإطلاق قذيفة باتجاه قلبها.

وتقول شاكيرا: "لم يكن خطأك، لم يكن خطئي. كان خطأ الرتابة، لم أقل أي شيء، ولكن كان مؤلماً. كنت أعرف أن هذا سيحدث".

وأكد المعجبون الذين تابعوا تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه أنّ المغنية الشهيرة توجّه كلامها إليه بعدما خذلها ودمّر قصة حبّهما التي دامت 12 عاماً وأثمرت عن طفلين.