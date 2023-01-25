هند عبدالحليم مدمنة في "أزمة منتصف العمر"

تستعد النجمة الشابة هند عبدالحليم لانطلاق مسلسلها أزمة منتصف العمر، وذلك يوم 26 يناير المقبل على منصة "شاهد vip"، وتقوم هند خلال أحداث المسلسل بشخصية "سلمى" التي تعاني من الإدمان وتقع ضحية للمشاكل الأسرية.

وبحسب ما صرحت به هند عبدالحليم: "أعتقد ما جذبني في شخصية سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر هو اختلافها الكامل عن شخصيتي الحقيقية، لذلك شعرت بها وتعاطفت مع تجربتها وأثّرت فيّ كثيرًا أثناء التصوير وأصبح الحديث عن الشخصية يتعبني"، وأضافت: "طريقة سرد قصة سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر أعجبتني بشدة، رأيت أنها مختلفة وتحمست لتقديمها".

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ويشارك هند عبدالحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، وريهام عبدالغفور، وركين سعد، ورنا رئيس، وعمر السعيد، ورشدي الشامي، وهاجر عفيفي، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

وقد بدأت هند عبدالحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "هنا انتيجون"، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية. بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل "الكابوس" عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات "فوق مستوى الشبهات"، و"بنات سوبر مان"، و"راس الغول"، و"الميزان". كما اشتهرت بأدوارها في أعمال "حكايات بنات"، و"زودياك"، و"عوالم خفية"، و"30 يوم"، و"الأب الروحي"، كما شاركت في فيلم "11:11"، وفيلم "الرعب جدران".