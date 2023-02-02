شاهد.. ابنة طلال مداح تتأثر لحظة لقائها مع شبيه والدها
في ليلة "صوت الأرض" في بوليفارد سيتي
في ليلة تاريخية لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح وسط الرياض، أمس الأربعاء، التقت "نغم" ابنة طلال مداح مع شخص يشبه والدها، يدعى محمد الزهراني، وذلك على هامش ليلة صوت الأرض، التي استضافها مسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد سيتي.
وأظهر الفيديو نغم وهي في حالة تأثر ودهشة من نسبة الشبه الكبيرة مع شبيه والدها الذي اقترب منها وصافحها وسأل عن حالها.
نغم بنت طلال مداح مع شبيه والدها pic.twitter.com/bWSt9szAsi— Trend pase (@trend_pase) February 2, 2023
كما قالت وهي سعيدة بلقاء هذا الشخص إنه يشبه والدها لحد كبير، مشيرة إلى أن الاختلاف فقط في العيون.
يذكر أن شبيه الفنان طلال مداح تمت الاستعانة به في حفل ليلة صوت الأرض وكان جالسا على الكرسي بالمسرح وظن البعض أن الشخصية 3D بسبب نسبة الشبه الكبيرة مع الراحل.
🥹— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) February 1, 2023
ظهور شبيه الفنان الراحل طلال مداح
في #ليلة_صوت_الارض ✨@RotanaLive
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه #تقويم_الرياض #تكريم_طلال_مداح pic.twitter.com/QMpmMkTssc
وتُعد "ليلة صوت الأرض" واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنانا وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح.
وتأتي هذه الليلة بعد مبادرة رئيس الهيئة السعودية للترفيه، تركي آل شيخ، بتغريدة أطلقها عبر حسابه على تويتر، تضمنت دعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي للمشاركة في ليلة تكريم طلال.
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