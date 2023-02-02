تكريم أسرة طلال مداح.. وستوديو جديد يحمل اسم "صوت الأرض"

كرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في "ليلة صوت الأرض" المخصصة لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، مساء أمس، عائلة الراحل على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض، أمام حضور كبير من الأمراء والشعراء والموسيقيين والإعلاميين السعوديين والخليجيين والعرب.

كما كرم سفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية، أحمد فاروق، عائلة الفنان طلال مداح، وتم إطلاق اسم "صوت الأرض" على استوديو SSL، أحد ستوديوهات مرواس في السعودية تكريماً لقيثارة الشرق وعائلته.

مادة اعلانية

وبمناسبة تكريم الراحل طلال مداح وعائلته ألقى المستشار تركي آل الشيخ كلمة قال فيها: "اليوم نتشرف بتكريم فنان قائد للأغنية السعودية وسعداء بهذا الإقبال وهذا التنظيم، مخاطباً عائلة الراحل: "إن شاء الله تصير ليلة من ألف ليلة وتصير في التاريخ أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم ترفعون راسكم في بلدكم، اليوم في تكريم أبوكم".

وتُعد "ليلة صوت الأرض" واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنانا وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح، وتفاعلا مع التغريدة التي نشرها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتي حصدت تجاوباً واسعاً؛ يعكس قيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.