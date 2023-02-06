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بيونسيه غرامي 2023
بيونسيه في حفل غرامي 2023

بيونسيه تحطم الرقم القياسي لجوائز غرامي الموسيقية

حصلت نجمة البوب على جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في الدورة الخامسة والستين

لوس أنجلوس - رويترز
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باتت المغنية الأميركية بيونسيه، الأحد، أكثر شخص ينال جوائز غرامي على الإطلاق مع فوزها حتى اليوم بـ32 جائزة، بعدما حصدت تكريما عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في هذه الحفلة، التي تُعدّ بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائياً.

وحصلت نجمة البوب على جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في الدورة الخامسة والستين، التي أُقيمت الأحد في لوس أنجلوس، محطّمة بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.

بيونسيه حطمت الرقم القياسي لجائزة غرامي
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بيونسيه حطمت الرقم القياسي لجائزة غرامي
بيونسيه حطمت الرقم القياسي لجائزة غرامي
بيونسيه
بيونسيه

وفاز المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه وأديل المرشحان الأبرز في هذه الفئة.

وقال ستايلز خلال تسلمه الجائزة: "هذا الفوز لا يختبره كثيراً أشخاص مثلي، وهو مذهل".

ونالت المغنية وعازفة الغيتار الأميركية بوني رايت جائزة غرامي عن أغنية العام عن "دجاست لايك ذات"، ما شكّل مفاجأة أيضاً كون المرشحات الأبرز في هذه الفئة كنّ بيونسيه وتايلور سويفت وأديل.

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أما جائزة تسجيل العام فذهبت إلى الأميركية ليزو عن أغنيتها "أباوت دام تايم".

وحصلت المغنية البريطانية أديل التي كانت من أبرز المرشحين لنيل جوائز غرامي، على مكافأة واحدة في فئة موسيقى البوب، فيما نالت تايلور سويفت جائزة عن أفضل أغنية مصورة عن "اول تو ويل".

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