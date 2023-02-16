جورجينا تكشف تفاصيل حياتها اليومية مع رونالدو.. ماذا قالت؟
كشفت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاصيل عن حياتها اليومية مع اللاعب الشهير الذي انتقل إلى نادي النصر السعودي مؤخراً.
وقالت في مقابلة مع مجلة "Sportweek"، أن "كريستيانو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به على الإطلاق".
كما قالت أن لاعب النصر السعودي الجديد لا يهوى المطبخ، ولا يمكن أن يرتدي في المنزل أي مريلة للطبخ.
وتابعت "رونالدو بعد أدائه تمارينه طوال الصباح، يبحث عن طبق ساخن من الطعام اللذيذ المحضر على الطاولة".
كما أضافت "لدينا طاه، لكنني أطهو الطعام أحيانا".
يذكر أن الثنائي انتقلا مؤخرا إلى الرياض، بعد أن أعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.
وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.
وأطفال رونالدو هم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، والصغيرة بيلا إزميرالدا.
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