بعد فراق دام 19 عاماً.. هل يتزوج وائل كفوري من حبه الأول؟

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري، للزواج من حبه الأول بعد فراق دام لمدة 19 عاما، وهي فتاة مغربية من خارج الوسط الفني تدعى ماجدة أليموس.

وسيقام حفل زفاف صاحب "ما وعدتك" من السيدة المغربية في مدينة قبرص يوم 23 من الشهر الجاري بسبب اختلاف ديانتيهما، كما سيقتصر الحضور على الشهود فقط، بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة، بحسب ما تداولته تقارير محلية.

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وكان الزواج تأخر بين الثنائي بسبب عدم موافقة أهل العروس.

كما تشير التقارير إلى أن ماجدة رافقت وائل كفوري في حفله مؤخراً في كل من أبوظبي ودبي، كما ذهبت للفيلا الخاصة به لإتمام استعدادات الزفاف.

كذلك ذكرت صحف لبنانية أن وائل كفوري أهدى ماجدة سيارة فاخرة هدية زواجهما.

وبدأت قصة حب الثنائي عام 2004 ولكن أهل الفتاة عارضوا علاقتهما فافترقا.

عرف الحب مرة واحدة

وقد تحدث وائل كفوري عن قصة حبه مرتين الأولى عام 2005 في حواره لمجلة "كلام الناس" حين قال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية.

ومرة أخرى خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكلاني في برنامج "تخاريف" حيث قال إنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل.

وكان وائل كفوري انفصل مؤخراً عن زوجته أنجيلا جورج بشارة بعدما تزوجا عام 2011.

يذكر أن طلاق وائل كفوري من زوجته السابقة أنجيلا بشارة أثار ضجة كبيرة، خصوصاً بعد استعراض الأخيرة قيمة النفقة لابنتيها والسخرية منها لكونها لا تكفي حاجاتهما، وذلك بنشر شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أميركي.

ومن المعروف أن زواج صاحب "ست الكل" كان أشهر زواج سري في لبنان، ولطالما حرص النجم على إبقاء عائلته بعيدا جدا عن الأضواء.