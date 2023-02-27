بوستر "تحت الوصاية" إساءة للنساء.. منى زكي بمرمى الانتقادات

بعد "أصحاب ولا أعز"، و"لعبة نيوتن"، لا تزال النجمة المصرية منى زكي تتصدر الأخبار الفنية في مصر.

فقد أحدث البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "تحت الوصاية" بلبلة واسعة.

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إساءة للمرأة المصرية

واعتبر متابعو الصورة التي أطلت بها زكي على البوستر "إساءة للمرأة المصرية بشكل عام وللحجاب بشكل خاص"، مطالبين باعتذار رسمي وتوضيح.

رغم تلك الضجة، طالب آخرون المنتقدين بعدم التسرع في الحكم على العمل حتى عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول امرأة ثلاثينية أرملة مسؤولة عن طفليها تحاول جاهدة إثبات حقوق أبنائها القصر داخل أروقة محكمة الأسرة، حتى تقرر العمل بحثاً عن عائد مادي فتلجأ للصيد، وتدخل في صراعات مع بعض الرجال الذين يرفضون مشاركتها لهم في هذه المهنة.

تفاعل ونجاح

يشار إلى أن زكي كانت انتهت من تصوير مشاهدها في "تحت الوصاية" الذي شمل عدداً من المدن الساحلية المصرية من بينها دمياط والإسكندرية، بينما تستكمل حالياً التصوير في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد أحدثت أعمال الفنانة المصرية الشهيرة مؤخراً، تفاعلاً كبيراً وجدلاً بالأوساط الفنية المصرية على غرار فيلمها "أصحاب ولا أعز" الذي عرض في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

في حين حقق مسلسلها "لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان 2021 نجاحاً كبيراً على مستوى مصر والعالم العربي.