شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه: تحملت الكثير من الحماقات

بعد انفصالها عن اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، خرجت النجمة العالمية شاكيرا عن صمتها لتؤكد في مقابلة تلفزيونية، أنها مرت بعام صعب للغاية، وتحملت الكثير من الحماقات.

وقالت في برنامج "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" مساء الجمعة، "لقد مررت بعام صعب للغاية بعد الانفصال، وأغنية Bzrp Music Sessions ، Vol. 53 كانت مهمة جدا بالنسبة لي في هذه الفترة".

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كما أوضحت النجمة الكولومبية أن الأغنية كانت طريقة صحية للتعبير عن مشاعرها، مضيفة "بعد أن أطلقت الأغنية، شعرت كيف تشعر النساء في مواقف الانفصال عن الشريك"، وفق ما نقله موقع pagesix.

رسالة إلى النساء

وتابعت: "لقد شعرت أنه ليس لدي معجبات، وأن لدي سيدات كأخواتي مررن بنفس الأشياء التي مررت بها وفكرن بالطريقة التي أفكر بها، وشعرن بما أشعر به كما أنهن اضطررن إلى تحمل الكثير من الهراء كما حدث معي".

كما قالت "لقد كتبت الأغنية لي ولكني أشعر أيضا أنها كانت موجهة للعديد من النساء اللائي احتجن إلى صوت لتمثيلهن بعدة طرق".

ضجة كبيرة.. وكلمات ساخرة

يذكر أن أغنية شاكيرا "BZRP Music Sessions #53" التي حملت تلميحات "تهكمية" بحق شريك حياتها السابق قد أثارت ضجة كبيرة في الإعلام الغربي، وحصد الكليب ملايين المشاهدات على يوتيوب، وأثارت سلسلة من الردود الحادة بين الثنائي، كما دخل على الخط شركات عالمية مثل كاسيو ورينو.

وتقول شاكيرا في أحد مقاطع الأغنية ساخرة من نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

وصدحت مغنية أيضا: "لقد أصبحت خارج دوريك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك.. لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدا من خيبات الأمل".

وجاءت كذلك كلمات الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية "ترتاد النادي الرياضي كثيرا، اعتنِ بعقلك أيضا. (..) لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

بيكيه يرد.. وأرباح مالية للطرفين

بدوره، رد مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه، بطريقته الخاصة على الأغنية بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيرا، كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة.

وجمعت شاكيرا من أغانيها الثلاث الأخيرة والتي حملت رسائل مبطنة لشريكها السابق ملايين الدولارات إضافة إلى 4 أرقام قياسية في موسوعة غينتس لتحول الانفصال والجدل بينها وبين صديقها السابق بيكيه إلى نجاح في المجال الفني تجني من خلالها أرباحا مالية ضخمة.

كما استفاد بيكيه بدوره من استهدافه من طرف شاكيرا في مجال تنظيم دوري الملوك ليحصل على دعم مالي مهم ورعايات ودعايات ضخمة لمسابقته الجديدة.

انفصال بعد 12 سنة من الارتباط

وقد انفصلت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

ولديهما طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.