دموعها هزّت التواصل.. لماذا بكت شاكيرا في نيويورك؟

منذ عام تقريبا وحتى اليوم، لم تغب أخبار الحياة الخاصة للنجمة الكولومبية شاكيرا عن صدارة وسائل الإعلام والأوساط الفنية.

فبعد تفاصيل عن علاقتها بشريكها السابق قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه وعائلته، انتشر خبر بكاء صاحبة "واكي ياكي" أثناء جولتها في نيويورك مؤخراً.

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دموع أغرقت عينيها

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور النجمة الشهيرة والدموع تغرق عينيها، دون أي تفاصيل عن الأسباب.

إلا أن التعليقات أوضحت أن شاكيرا كانت مع ولديها في جولة بولاية نيويورك حينما داهمتها موجة بكاء في محل حلويات.

ورغم الجولة الناجحة التي أنهتها النجمة في الولايات المتحدة، فإن عدسات الكاميرات لقطت دموعها.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مقروبين من شاكيرا، أن أسباب بكائها كان إما الإجهاد أو عواقب ضغوط الشهرة، أو توتر بسبب الوضع الحالي الذي تمر به.

Shakira fue a una tienda de M&M's en Nueva York después de su actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se la vio conmovida en la tienda mientras hablaba con un fan. ❤️ pic.twitter.com/dPsv4izEZe — Teleritmo (@TeleritmoTv) March 12, 2023

يشار إلى أن المغنية ورغم كل المشاكل الأخيرة، ظهرت في نيويورك في برنامج "The Tonight Show with Jimmy Fallon" وكان أداؤها مع Bizarrap هو الأكثر مشاهدة هذا الأسبوع.

انفصال أثار جدلاً

إلى ذلك، عادت شاكيرا وابناها ميلان وساشا إلى إسبانيا.

وانفصلت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.