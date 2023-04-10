أصالة تهاجم مذيعة مصرية صاحبة كلب شرس: شو هالمخلوقة

بعد وفاة الشاب المصري، محمد الماوي، الذي هاجمه قبل أكثر من شهر، كلب شرس يعود لمذيعة مصرية تدعى أميرة شنب، عبرت المطربة السورية أصالة نصري عن سخطها مما جرى.

ووجهت انتقادات لاذعة للمذيعة واصفة إياها بـ "المخلوقة الغريبة"

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ففي تغريدة على حسابها في تويتر علقت على تلك الماساة، كاتبة مساء أمس: "الصراحه شو هالإنسانة اللي حطت ببيتها كلب شرس وغبي وممكن يضر ناس".

كما أضافت متسائلة: "شو هالمخلوقه الغريبه والله هاد قمّة الحرام والأذى للإنسانيه".

إلى ذلك، اعتبرت أن تلك المأساة يجب أن تكون عبرة ودرساً للجميع، لاسيما لبعض الناس الذين يقتنون حيوانات شرسة فقط بهدف التباهي.

وكان الشاب الذي توفي أمس، تعرض في مارس الفائت لإصابات خطيرة بعد أن هاجمه كلب المذيعة من فصيلة بيتبول، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه دخل في غيبوبة.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس زوج شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب دون قيد أو تكميم، لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الحيوان الشرس كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.