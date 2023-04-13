منة شلبي تهاجم مذيعة مصرية: عيب أوي الأسئلة من النوع ده

هاجمت النجمة المصرية منة شلبي، مذيعة برنامج رمضاني بسبب سؤال طرحته على مواطنتها الفنانة ريهام عبد الغفور يخص نجاح بطلة "تغيير جو".

ونشرت الممثلة الشابة صورة من من البرنامج عبر حسابها الخاص في "تويتر"، وعلّقت عليها قائلة: "عيب أوي الأسئلة اللي من النوع ده حقيقي عيب... ريهام فنانة كبيرة جداً وإحنا مش في سباق، إحنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض! عيب".

عيب اوي الاسئله اللي من النوع ده حقيقي عيب 🙈ريهام فنانه كبيره جدا و احنا مش ف سباق احنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض ! عيب — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) April 12, 2023

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وكانت المذيعة المصرية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" فاجأت الممثلة ريهام عبدالغفور، بسؤال "تعترفي إن منة شلبي سبقتك بخطوات كبيرة؟”.. لترد الممثلة بالقول: "طبعاً.. أعترف جداً".

وتابعت ريهام عبد الغفور في إجابتها: "منة شلبي دي حبيبة قلبي.. أنا من أشد المعجبين بيها، وأنا بحبها وبحترمها جداً فنياً وإنسانياً.. وبحترم التطور اللي حصلها على كل المستويات.. وبتمنى لها كل التوفيق في مسلسلها الجديد".

المذيعة توضح

هذا السؤال، أثار غضب منة شلبي التي ردت فوراً، ما دفع مذيعة البرنامج بدورها، لتوضيح موقفها وغرضها من السؤال.

وكتبت عبر "تويتر": "بعيداً عن الطريقة والعيب واللي مش عيب في السؤال الموجّه للجميلة ريهام عبد الغفور، ما كانش مقصود التقليل من المبدعة ريهام عبد الغفور بالسؤال ده خصوصاً إنها بتحقق نجاح كبير شايفينه ولامسينه".

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الغرض من السؤال ما كانش خبيث قد ما هو إشادة بتاريخ منة شلبي وتحفيز ريهام عبد الغفور للاستمرار في صعودها ونجوميتها اللي اتأخرت لأسباب ملهاش علاقة بروعة اداءها ولا بموهبتها الكبيرة..



(يتبع ) — asmaaibrahamOfficial (@Asmaaibrahem_) April 12, 2023

كما أضافت: "الغرض من السؤال ما كانش خبيث قد ما هو إشادة بتاريخ منة شلبي وتحفيز ريهام عبد الغفور للاستمرار في صعودها ونجوميتها اللي اتأخرت لأسباب ملهاش علاقة بروعة أدائها ولا بموهبتها الكبيرة... وبأكد أن كل التقدير والاحترام لريهام عبد الغفور وإن مش مقصود تماماً اللي وصلك أو اللي بتحاولي توصليه من ردّك".

يشار إلى أن مسلسل منة شلبي "تغيير جو" الذي تطل فيه خلال شهر رمضان الحالي بجانب كل من إياد نصار، وميرفت أمين وشيرين وصالح بكري حقق مشاهدات عالية بحسب النقاد.

ويحكي المسلسل قصة فتاة عزباء تعيش مع والدتها وتهتم بعلاجها، وتضطرها الظروف للسفر إلى لبنان في مهمة سريعة ليوم واحد تتحول إلى إقامة طويلة تدخل خلالها في تجربة عاطفية.