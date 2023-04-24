في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع: حاولت ترك التدخين وفشلت

في آخر مقابلة له، كشف الفنان السوري الراحل محمد قنوع عن أسوأ صفة شخصية فيه، وعن أجمل ذكرى في حياته، وعن غلطة عمره.

وقال في آخر مقابلة مصورة مع موقع فني، إنه حاول التخلص من عادة التدخين لكنه لم يفلح في ذلك.

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كما بين أن زواجه هو أجمل ذكرى في حياته، مشيرا إلى أنه قرر التوقف عن نشر تفاصيل حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح النجم الراحل أن غلطة عمره هي عدم تعلمه اللغة الإنجليزية، مبيناً أنه لم يعد يستطيع تعلم هذه اللغة.

"آسف لوالدي"

كذلك، وجه قنوع كلمة "آسف" إلى كل واحد طلب منه خدمة ما ولم يستطع المساعدة حينها، مضيفاً "ربما أقول آسف لوالدي الراحل في حال قصرت معه يوما ما".

أما على الصعيد الفني، فأوضح أن أقرب مشهد إلى قلبه هو لوحة اسمها "كل شي تمام"، جمعته وحده مع الفنان السوري ياسر العظمة.

يذكر أن الممثل السوري محمد قنوع توفي مساء السبت، عن عمر ناهز 49 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب.

وشكل رحيله صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية والعربية، ونعاه عدد كبير من النجوم السوريين، على رأسهم ياسر الذي كتب بمنشور على فيسبوك قائلا: "يا حبيبي يا محمد رحمة الله عليك. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومحمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر العام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة، وابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع، وعائلته كانت تعمل بمسرح دبابيس بفرقة "الأخوين قنوع".

وبدأ الممثل الراحل مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا".

كما أنه متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه أربعة أبناء هم عدنان ومروان ومايا وماسة.