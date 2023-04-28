"هو ليه الحجاب مرتبط عندك بالرجال؟".. حلا شيحة ترد

بعدما عادت مجدداً إلى الظهور الإعلامي بدون حجاب، يواصل متابعو الفنانة المصرية حلا شيحة توجيه أسئلة محرجة حول حجابها وحياتها الخاصة، من خلال تعليقاتهم وآخرها على منشورها الأخير في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

فقد وجهت إحدى متابعات النجمة المثيرة للجدل سؤالا لها، حول علاقة الحجاب بالرجال في حياتها.

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وقالت المتابعة في سؤالها لحلا شيحة التي ظهرت في الصور دون حجاب: "هو ليه الحجاب عندك أو الطرحة مرتبط بأشخاص؟" في إشارة إلى أزواجها السابقين.

بدورها، ردت حلا شيحة نافية هذا الاتهام، موضحة أنه رأي خاطئ وقالت: "لا مش صحيح" دون الخوض في تفاصيل أخرى.

"مش بثبت شيء"

كما ردت على متابعة أخرى كتبت لها "ياريت تركزي في مستقبلك وتركزي في شغلك، وتسيبك شوية من السوشيال ميديا ومحاولة إثبات أنك سعيدة..".

لتعلق الفنانة قائلة "أنا مش بثبت شيء.. أنا بحب جمهوري وبحب أشارك بعض من لحظاتي حياتي معه".

وكانت الفنانة المصرية قد خلعت الحجاب قبل عدة أشهر، وشاركت متابعيها صوراً أثارت موجة من الجدل، خاصة وأنها المرة الثانية التي تخلعه فيها الحجاب بعدما أعلنت انفصالها عن الداعية المصري معز مسعود الذي تزوجته في فبراير 2021.

وفي المرة الأولى ارتدت حلا شيحة الحجاب وابتعدت عن الوسط الفني لأكثر من 10 سنوات، لتعيش في كندا مع زوجها وتنجب أولادها الثلاثة، وفي المرة الثانية لم ترتدِ حلا الحجاب لأكثر من عامين قبل انفصالها عن زوجها المنتج معز مسعود.